Las habilidades del póker que son útiles en situaciones de la vida real.

Las habilidades del póker que son útiles en situaciones de la vida real

El póker es uno de los juegos más entretenidos del mundo. Pero no es lo único que ofrece. Además, al jugar al póker, se estimulan habilidades que pueden ser muy útiles en la vida real. La velocidad mental, la concentración, la adaptación y la toma de decisiones son tan sólo algunas de las habilidades que puedes desarrollar al jugar póker. ¿Alguna vez has jugado al póker? ¿Cuáles son sus beneficios?

Aumenta tus habilidades matemáticas

Las matemáticas y el cálculo de probabilidades son herramientas fundamentales para lograr una buena partida. Los profesionales buscan calcular las probabilidades de cada ronda, y así, desarrollan un estilo de juego particular. Al aprender y estudiar en qué consisten los cálculos probabilísticos, es posible obtener resultados muy interesantes.

Quienes realmente saben cómo funciona este arte, pueden dominar la partida y apostar con confianza al jugar al póker con dinero real. Además, manejar las operaciones simples de la aritmética de manera rápida y veloz puede ayudarte a ganar tiempo para pensar tu estrategia a lo largo de la partida.

Estas habilidades pueden ser muy útiles en el ámbito de los negocios, y por qué no, en la vida cotidiana. Saber comprender la probabilidad de un fenómeno o calcular de manera veloz una oportunidad de negocio o una buena oferta puede ahorrarte muchos dolores de cabeza, y al mismo tiempo, traerte grandes beneficios.

Mejora la concentración

Si bien algunas personas pueden mantener la concentración en ciclos de 110 minutos, es decir 1 hora y 50 minutos, no es lo común. En cambio, el promedio de la atención sostenida y constante es de 15 minutos.

Si uno se somete a un entrenamiento, esta habilidad puede mejorar. Los jugadores de póker, al tener que prestar atención a las jugadas de los demás, realizar cálculos mentales, y pensar en una estrategia de juego, entrenan el cerebro para realizar ciclos prolongados de atención plena.

Esto puede ser muy útil en otros ámbitos de la vida, como el estudio o el trabajo analítico.

Adaptación

El juego de póker es muy dinámico y cambia constantemente. Muchas veces, los jugadores creen que tienen todo resuelto y que ganarán la partida. Pero, de un momento a otro, todo puede cambiar. Si el jugador está apostando mucho dinero, al principio es difícil adaptarse a este nuevo escenario. Sin embargo, con entrenamiento, el jugador comienza a tener más consciencia de sus apuestas, a ser precavido y audaz a la vez, dependiendo de la situación. Este poder de adaptación solo se puede aprender en la práctica. Los jugadores profesionales tienen una gran habilidad para evaluar cuál es la estrategia que desarrollar según las cartas de la mesa y sus cartas individuales. Y también, ¡adaptarse a sus oponentes!

Sin dudas, si un jugador logra desarrollar esta habilidad, es probable que tenga éxito en otras situaciones de la vida. Puede ser sumamente útil en situaciones interpersonales, pero también en los negocios. Un emprendedor, por ejemplo, debe enfrentarse a situaciones inesperadas, y muchas veces cambiar de estrategia o de rumbo para poder ofrecer un producto o servicio que se adapte a las necesidades y deseos de los consumidores.

Mejora el análisis y la toma de decisiones

La práctica del póker puede ayudar a mejorar la habilidad de análisis y la toma de decisiones. Los jugadores tienen un tiempo determinado para concentrarse y pensar plenamente acerca de cuál es la mejor decisión. El análisis profundo de las cartas es necesario para construir una estrategia adecuada de juego. Es necesario elegir correctamente cuál es el tipo de apuesta a realizar, aprender a retirarse a tiempo, y a veces, también aprender a persuadir a otros. Todas estas actitudes pueden ser muy provechosas tanto en los negocios como en la vida cotidiana. Una persona que es capaz de lograr un buen partido de póker probablemente conoce muy bien sus propios límites y ha practicado seriamente el autocontrol.

Autoconocimiento

Las personas que tienen un profundo autoconocimiento, generalmente, responden mejor a las circunstancias difíciles y al control de sus emociones. No se trata de convertirse en una máquina racional que evita su costado emocional. Al contrario, un buen jugador conoce y respeta sus emociones. Muchas veces, es difícil aprender a sobrellevar una derrota con elegancia. En el póker, esta habilidad se entrena constantemente. El manejo del riesgo, y la posibilidad del fracaso son constantes. Por eso, es muy importante tener claridad sobre las acciones propias, aprender a levantarse y compensar las derrotas.

Esta habilidad es una de las más interesantes, que muchas veces llega solo con la experiencia. Si bien puede desarrollarse en distintos ámbitos de la vida, el póker puede servir para desarrollarla aún más.

En definitiva, estas cualidades suelen ser de gran beneficio en el mundo laboral y personal. La disciplina del póker puede ayudar a entrenar habilidades innatas, y al mismo tiempo, desarrollar habilidades nuevas.