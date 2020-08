Fotos de satélite que muestran el antes y el después de la destrucción en Beirut

Las insólitas fotos de satélite que muestran el antes y el después de la destrucción de Beirut.

Una explosión provocada por el aparente mal manejo y almacenamiento de 2700 toneladas de Nitrato de Amonio, terminó en más de 130 muertos y miles de heridos, en la ciudad de Beirut capital del Líbano.

Hasta ahora no se conocen los responsables, pero países cómo Francia se han hecho presentes en la personalidad de su presidente Enmanuel Macron, en la zona cero del desastre y han ofrecido su apoyo para una investigación internacional imparcial sobre el suceso.

Hasta ahora son más de 130 muertos, y en las últimas hora se han recuperado sobrevivientes de los restos de edificios destruidos.