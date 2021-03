Las intervenciones son menos invasivas gracias la tecnología

En las intervenciones quirúrgicas actualmente hay una fusión de conocimientos y experiencia del cirujano y su equipo de apoyo con la tecnología. En Venezuela nuestros centros de salud privados, a pesar de la crisis, han hecho esfuerzos para adecuarse a los estándares internacionales, a fin de contar con mayor funcionalidad, evitar accidentes y proporcionarle al paciente una operación menos invasiva.

Así lo expresó, Janeth Rangel, egresada en Administracion de Empresas Hoteleras y Administracion de Recursos Materiales y Financieros; un MBA en Gerencia de Salud de la Universidad Católica Andrés Bello. Actualmente se desempeña como vicepresidente ejecutiva del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes; organización dirigida por Wilson Mourad, especialista en vías digestivas.

Señaló que anteriormente esa institución realizaba solo cirugías no invasivas sin pernocta porque se trataba de casos mínimamente invasivos, «Desde hace cuatro años, – dijo – comenzamos a ampliar nuestro quirófano con equipamiento para procedimientos de alta complejidad y recibir operaciones de difícil abordaje, dando inicio a proyectos quirúrgicos tan interesantes como la escoliosis. Nos hemos permitido cubrir distintas rutinascomplejas del área de traumatología infantil y traumatología general”.

También se ha incursionado en neurocirugía, que ha afrontado casos de alta envergadura, intervenciones bariátricas y postbariátricas; urología, vías digestivas y biliares y recesión de tumores en piel. “Asimismo, -agregó-, intervenciones ginecológicas, como histeroscopias, y de toda la cavidad uterina, lo que nos llevó a incorporar a un mayor número de médicos cirujanos en diversas especialidades”.

Quirófanos de primera calidad

Afirmó Rangel, que el quirófano tiene dos salas quirúrgicas. Parte de su acondicionamiento ha sido la incorporación de una cama traumatológica de movimiento longitudinal motorizado, que permite una radiotransparencia casi ilimitada y la comodidad del cirujano a la hora de alinear el cuerpo en estudio a una posición con las mejores condiciones para radioscopias óptimas debido a su elevado desplazamiento longitudinal.

Las salas quirúrgicas cuentan con iluminación de novísima tecnología, con un intensificador GE de última generación, permitiendo el abordaje de manera precisa y cómoda para el cirujano con imágenes de alta resolución. El técnico radiólogo se encuentra dirigiendo en quirófano dicho equipo para cirugías que lo ameriten, dando mayor seguridad a toda la acometidadel procedimiento.

“Con base en las necesidades de nuestros cirujanos, -apuntó la vicepresidente ejecutiva-, se instaló una Unidad Post Cuidados Avanzados para las cirugías de alta complejidad que lo ameriten. Cuenta con respiradores, monitores de signos vitales y sin faltar el medico intensivista que es un factor imprescindible para este tipo de área”.

“Para mejorar la atención de los pacientes hospitalizados, iniciamos laboratorios 24 horas para el seguimiento de los casos que se encuentran en la Unidad de Post Cuidado Avanzados, cubriendo nuestro compromiso con el área de atención a hospitalizados. Contamos con habitaciones de alto confort para los afectadosy atención médica como seguimiento 24 horas, manteniendo la responsabilidad y el compromiso como institución de salud. Manejamos servicio de Banco de Sangre, altamente responsable y siguiendo las estrictas normas de bioseguridad, tipiaje, organización y manejode los concentrados globulares a requerir, en coordinación con el área medica, llevando de manera eficaz y programada una cirugía”, expresó Rangel.

Casos clínicos

Con un movimiento de esta naturaleza hay que considerar los estudios de los casos clínicos y el seguimiento del paciente. En consecuencia, se cuenta con un equipo de cardiólogo, anestesiólogo, intensivista, internista especializado en atención al paciente, médico traumatólogo diurno y nocturno, nutricionista y médicos residentes especializados y no especializados. Este equipo hace la planificación de las intervenciones y, en conjunto con la vicepresidencia ejecutiva, se toman las decisiones y se ejecutan las acciones. Los quirófanos están trabajando al 100 por ciento de su capacidad instalada con un rango de ocupación basado en la programación semanal. Se pueden realizar tres o cuatro cirugías diarias, dependiendo del tiempo de las cirugías.

Entre los cirujanos que están al frente, se encuentran Antonio Cartolano, presidente del Grupo Escoliosis Venezuela y su equipo de trabajo; Linda Rincón, Garbis Kaakedjian, Juan Carlos Martínez, Juan Hernandez, Ítalo Di Pascuale, Igor Escalante, Rafael Arcia, Iván Reyes, Norma Hernandez y, por supuesto, Wilson Mourad. Como anestesiólogo figura Jaime Obed, con una gran experiencia en su disciplina.

Febrero, 2021

