Las mejores recetas de pescado en salsa

Si deseas sorprender a tu familia con nuevos sabores, es probable que conocer algunas de las mejores recetas de pescado en salsa te aporte muy buenas ideas para el almuerzo o la cena.

Una buena razón para añadir el pescado a tu dieta es su gran aporte nutricional. Cuenta con una buena fuente de proteínas, minerales y vitaminas, por lo que no tiene nada que envidiar a las carnes rojas.

Además, dependiendo del pescado que escojas, algunos de ellos cuentan con una importante cantidad de Omega 3 u Omega 6, ácidos grasos sumamente beneficiosos que ayudan, entre otras cosas, a conservar la salud cardiovascular.

Tratándose de las recetas con pescado, puede que algunos prefieran incluirlo en su almuerzo o en su cena frito, ya que esta forma de cocción, en algunos casos, realza considerablemente su sabor y textura, pero hay que darles una alternativa a las recetas en salsa.

En primer lugar, son mucho más saludables gracias a su método de cocción. En segundo lugar, gracias a los ingredientes adicionales que aportarás a tu proteína ganarás en alternativas, sabor y desde luego podrás sorprender gratamente a tu familia, porque hay muchas opciones que puedes poner en práctica hoy mismo.

Lo primero que debes escoger es el pescado de tu preferencia. Algunos de ellos son sencillamente deliciosos en salsa, pues esta forma de cocción no solo realza su aroma y sabor, también hace que su carne se vuelva realmente tierna, con una textura delicada, transformando cada receta en un plato inolvidable.

Merluza, lenguado, salmón o bacalao, son algunas de las opciones más deliciosas que puedes poner en tu mesa, siempre y cuando cuides cosas como su frescura, por ejemplo, y los ingredientes adicionales con los cuales los acompañarás.

Lo primero que debes considerar es el uso de vegetales para la elaboración de tus salsas. Cebollas, pimientos, tomate y alguna hierba como el perejil o el estragón, suelen ser una alternativa muy apetitosa. En primer lugar, podrás apostar por la sencillez, sin que eso disminuya en nada el sabor.

Las setas de temporada, así como el uso de calabacines ofrecen muy buenos resultados en la creación de salsas para acompañar tus pescados no solo sumamente saludables, también apetitosas. ¡No olvides las hierbas y las especias! La albahaca o el tomillo pueden hacer la diferencia.

Algunos licores suelen ser compañeros perfectos para el pescado y no solo nos estamos refiriendo al maridaje para acompañar la cocina, también estamos haciendo alusión a la posibilidad de realzar tus platos recurriendo a ingredientes como la cerveza, el vino o el vermut como base para la elaboración de salsas fantásticas.

No olvides hacer de tus platos una alternativa refrescante, especialmente ahora que estamos en verano. Quizás en los días más calurosos algunos prefieran alternativas de salsas más ligeras, como aquellas que se hacen a base de yogurt.

No imaginas cuánto sabor pueden cobrar ingredientes como la merluza o el salmón cuando recurres a este delicioso aderezo, el cual además es muy versátil, pues puede ser acompañado de hierbas, especias y deliciosos vegetales, como los pimientos.

