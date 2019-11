Las monjas «gozonas», Se fueron de misioneras a África y regresaron «preñadas». Traer un niño al mundo podría decirse que es un milagro de Dios, pero al ser las madres servidoras de la Iglesia cambia un poco la cosa.

Este es el caso de dos monjas que viajaron a África para realizar una misión que se les había encomendado y regresaron a su convento en Italia embarazadas.

Ambas hacían parte de dos órdenes diferentes de Sicilia, Italia. Una de las monjas de origen Africano, de 34 años de edad, se enteró que estaba embarazada cuando acudió al doctor por un fuerte dolor abdominal, esta fue dada de baja y ya dio a luz.

Por otra parte, la segunda era la madre superiora encargada del cuidado de un asilo de ancianos ubicado en la ciudad de Ispica, esta se enteró cuando su estado ya estaba avanzado, dejó sus hábitos y se dedicó a su hijo.

La Iglesia católica se encuentra investigando el caso, ya que ambas violaron su voto de castidad al tener relaciones sexuales. Una fuente anónima de Roma declaro que “el bienestar de sus hijos es primordial”.

