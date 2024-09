Las «mujeres fuentes» viven el placer húmedo al máximo.

En 2024, el entendimiento sobre la sexualidad femenina y la eyaculación ha evolucionado, con un enfoque más inclusivo y menos estigmatizante.

La investigación actual sugiere que la eyaculación femenina es un fenómeno más común de lo que se pensaba anteriormente, y se estima que entre el 20% y el 30% de las mujeres pueden experimentar eyaculación durante el orgasmo, lo que contrasta con el 10% mencionado en el texto original.

Además, se ha avanzado en la comprensión de la anatomía femenina. Las glándulas de Skéne son reconocidas no solo por su función en la eyaculación, sino también por su papel en la respuesta sexual femenina en general. Se ha propuesto que estas glándulas podrían ser parte de un sistema más complejo que contribuye al placer sexual.

Perspectivas Psicológicas sobre este tema

Desde una perspectiva psicológica, la aceptación de la eyaculación femenina ha mejorado, y muchas mujeres ahora se sienten más empoderadas para explorar su sexualidad sin vergüenza. La educación sexual contemporánea enfatiza la importancia de la comunicación y el consentimiento, lo que ayuda a las mujeres a sentirse más cómodas con sus cuerpos y sus respuestas sexuales.

Ejercicios de relajación y autoconocimiento continúan siendo recomendados para aquellas que desean explorar su sexualidad de manera más plena. La normalización de la eyaculación femenina puede contribuir a una mayor satisfacción sexual y a una mejor salud mental, al reducir la ansiedad y el estigma asociados con este fenómeno.

Conclusión

En resumen, el concepto de «mujeres fuente» ha evolucionado en la última década, reflejando un cambio hacia una mayor aceptación y comprensión de la sexualidad femenina. Las mujeres son cada vez más vistas como agentes de su propio placer, y la investigación continúa desafiando los mitos y estigmas que han rodeado la sexualidad femenina.

Orígenes sobre el tema

Se trata de clasificarlas en un rubro que más que causarles pudor debería darles orgullo. Son las «mujeres fuente», un término que denomina a aquellas féminas que tienen una eyaculación abundante.

La mujer fuente recibe ese nombre porque es aquella que en el momento que tiene un orgasmo, de la uretra le sale un líquido a propulsión de manera irregular.

Lo anterior, es provocado por el orgasmo, o más propiamente dicho, las contracciones musculares que éste ocasiona.

Sólo un 10 por ciento de las féminas del mundo se dicen «fuentes». Después de esta expulsión de líquido o eyaculación, las mujeres dicen tener un orgasmo intenso y largo, algo así como un súper orgasmo.

De acuerdo con algunos autores, la mujer dispone de un órgano similar a la próstata masculina. Se trata de las glándulas de Skéne, las glándulas para-uretrales que son situadas entre la vagina y la uretra.

Estas glándulas producen un antigen prostático específico llamado PSA. Algunos investigadores proponen rebautizar estas glándulas como próstata femenina.

¿Pero de dónde viene este líquido? El líquido incoloro que proviene de la vagina al momento del orgasmo no se trata de orina ni de algún tipo de esperma. Este fluido no fértil, sería parcialmente producido por los riñones, sin embargo no se trata en absoluto de orina.

Todas las mujeres secretan un líquido al momento del orgasmo. Sin embargo, la cantidad del fluido puede variar de 5 a 200 ml. En el caso de la «mujer fuente», éste líquido sale de manera abundante con la estimulación del punto G.

Aunque a la mayoría de las mujeres les produce placer, a algunas les resulta molesto «inundar» a su compañero y muchas se sienten intimidadas cuando el hecho ocurre. Sin embargo, la eyaculación puede regularse con algunos ejercicios de relajación, de reconocimiento anatómico y de conocimiento de las propias sensaciones.

Cifras de las mujeres fuente:

1. Al menos, 75 por ciento de las mujeres expulsan un líquido durante el orgasmo.

2. En promedio, 39.5 por ciento afirman sentir una especie de eyaculación durante el orgasmo.

3. Se tiene registrado que, el 10 por ciento de las mujeres han afirmado haber experimentado su orgasmo con «eyaculación».

4. 1 de cada 10 mil mujeres es una «mujer fuente».

