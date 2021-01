Las normas para LTE y 5G Wireless continúan evolucionando con cada nuevo Release del 3GPP

Normas 3GPP enriquecen el ecosistema de LTE y 5G con nuevas tecnologías de acceso por radio y optimizaciones a la arquitectura de redes.

BELLEVUE, Washington, Enero de 2021 – Pese al impacto de la COVID-19, el impulso para las optimizaciones a LTE y las normas 5G continúa con nuevos releases del Proyecto Asociación para la Tercera Generación (3GPP). 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE para América, anunció hoy la publicación de un white paper llamado 3GPP Releases 16, 17 & Beyond (Releases del 3GPP 16, 17 y posteriores), en el que se presenta una actualización de los más recientes releases del 3GPP que lanzan el próximo capítulo de normalización para 5G y posteriores.

Durante décadas, el 3GPP ha mantenido mecanismos detallados a través de normas que permitieron que miles de millones en todo el mundo accedieran a las comunicaciones móviles. Integrado por siete organizaciones internacionales de desarrollo de normas de telecomunicaciones, el 3GPP coordina el establecimiento de tecnologías, redes de acceso por radio, capacidades de red central y de servicio, además de protocolos de acceso por vías diferentes a la radio y de interfuncionamiento para redes que no sean 3GPP. 5G Americas es Socio de Representación del Mercado (MRP, en inglés) del 3GPP.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, aseguró: “Supervisada por el 3GPP, la normalización de las especificaciones técnicas para comunicaciones celulares ha tenido un rol central en la definición y habilitación de innovaciones para el futuro. Pese a todos los retos que planteó para el mundo la COVID-19 durante este año histórico, el 3GPP completó el Release 16 y comenzó a trabajar sobre el Release 17.”

En el Release 16, el 3GPP continuó enriqueciendo el Sistema 5G con nuevas funcionalidades como el soporte para arquitectura ultra confiable de baja latencia, servicios 5G LAN, Networking Sensible al Tiempo para la IoT Industrial, Redes no Públicas y mucho más. Con el Release 17, se introducirán muchas funciones nuevas como la ampliación de la operación de NR a espectro por encima de los 52.6 GHz a 71 GHZ, la introducción de dispositivos NR de Capacidad Reducida que posibilitan servicios adicionales más allá de los Servicios de Banda Ancha Móvil Optimizados de alta calidad convencionales y servicios de baja complejidad posibilitados por LTE-MTC (“Machine Type Communications”, o Comunicaciones tipo Máquina) y NB-IoT (“Narrow Band IoT”, o IoT de banda angosta), como así también Espectro Compartido Dinámico Optimizado.

Pearson afirmó que “Ahora habrá un impulso hacia la rápida adopción en todo el mundo con optimizaciones adicionales para 5G NR (“Nueva Radio”) y especificaciones para la capa física.” Con estimaciones recientes que arrojan un número de suscripciones 5G globales en torno de los 285 millones al término de 2020, la rápida adopción de 5G se verá más fortalecida por las numerosas optimizaciones actuales y futuras de los Releases 16 y 17 que están “listas para desatar una serie de nuevos casos de uso que servirán de base para la innovación en nuestro ecosistema inalámbrico”.

El white paper, desarrollado y escrito por un grupo de trabajo técnico de 5G Americas, se constituye en un documento de referencia de fácil lectura y comprensión, e incluye los siguientes temas:Actualización y detalles sobre la línea de tiempo del 3GPP con nuevas modificaciones mejoradas y agregados en virtud de la COVID-19

ITU-R y la presentación del 3GPP sobre IMT-2020

Antecedentes sobre LTE y evolución de LTE en los Releases 16 y 17

Antecedentes sobre New Radio (NR) y evolución de NR en los Releases 16 y 17

Detalles sobre la arquitectura de los sistemas y funcionalidades vinculadas a las redes

Visiones y consideraciones sobre las redes inalámbricas de la próxima generación

Erik Dahlman, Experto Senior en Radio de Ericsson Research y líder conjunto del grupo de trabajo que desarrolló el white paper, aseguró que “Las redes inalámbricas del futuro deberán tener la capacidad de abordar casos de usos completamente nuevos y dar soporte a una amplia variedad de bandas de espectro existentes y futuras. Más aún, la inteligencia artificial cobrará cada vez más importancia como parte integrante de la red. Se ha logrado un avance impresionante con los Releases 16 y 17.”

Rapeepat Ratasuk, Jefe del Departamento del Grupo de Interfases de Radio de Nokia Bell Labs, también líder conjunto del grupo de trabajo que redactó el white paper, comentó: “Los Releases 15 y 16 del 3GPP introdujeron una cantidad de hitos técnicos significativos a las comunicaciones celulares. El Release 17 amplía el ecosistema de conectividad 5G inalámbrica a nuevas áreas que incluyen capacidades de multi-cast y broadcast, redes no terrestres, además de soporte para dispositivos de capacidad reducida y múltiples SIM. Brinda el marco de crecimiento e innovaciones futuras que permitirán que la industria inalámbrica aborde nuevos casos de uso.”

El trabajo 3GPP Releases 16 & 17 & Beyond (Releases del 3GPP 16, 17 y posteriores) se encuentra disponible para descargar en forma gratuita en el website de 5G Americas. También allí encontrará una publicación en el blog de Chris Pearson, y una presentación en slides.

