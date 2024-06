Las noticias más importantes a Nivel Mundial del 28 de junio de 2024

1. Cumbre de la OTAN en Madrid: líderes buscan fortalecer la alianza ante la amenaza rusa: Se espera que se tomen decisiones importantes sobre el aumento del gasto militar, la asistencia a Ucrania y la posible adhesión de Suecia y Finlandia.

2. Reunión entre Putin y Kim Jong-un en Corea del Norte: ¿un paso hacia la desnuclearización?: La primera cumbre en 3 años entre ambos líderes genera expectativas sobre un posible avance en las negociaciones nucleares. Esta reunión sigue siendo objeto de atención a nivel mundial.

3. La ola de calor en Europa se intensifica: incendios forestales, sequías y riesgo para la salud: Las altas temperaturas extremas ponen en peligro a miles de personas y afectan a diversos sectores.

4. Al menos 26 niños entre los 66 desaparecidos en un naufragio en el Mediterráneo: Siguen desaparecidos, una tragedia que conmociona a la comunidad internacional y pone de relieve la crisis migratoria en la región.

5. Familiares de víctimas de accidentes de Boeing 737 MAX exigen multa a la empresa: Un nuevo capítulo en la lucha por la justicia tras los trágicos accidentes que dejó este modelo de avión.

6. Manifestantes de Just Stop Oil rocían Stonehenge con pintura: Una acción polémica para llamar la atención sobre la crisis climática y la dependencia de los combustibles fósiles.

7. EEUU asegura que mató a un alto funcionario de ISIS en Siria: Un golpe importante en la lucha contra el grupo terrorista, aunque se teme por posibles represalias.

8. Un barco atacado por rebeldes hutíes se hunde en el mar Rojo: Un nuevo incidente en la zona que genera preocupación por la seguridad marítima y la escalada del conflicto en Yemen.

9. El peligro de una guerra nuclear moderna se cierne sobre Europa. El problema claro y evidente, ninguno de los bandos quiere ir a menos , todos quieren ganar el 100% del juego, nadie da concesiones y nadie desea detener las provocaciones.

Las noticias más importantes a Nivel Mundial del 28 de junio de 2024 was last modified: by

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.