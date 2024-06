Las noticias más importantes a nivel mundial para el jueves 06/06/24

1. Geopolítica: Tensión en Europa: Las elecciones europeas concluyen con un aumento de la representación de partidos de extrema derecha, lo que genera preocupación por un posible giro hacia el nacionalismo y el proteccionismo. ( DW , Prensa Latina )

Brasil y Venezuela: El presidente brasileño, Lula da Silva, reitera su apoyo al diálogo en Venezuela, mientras la oposición denuncia violaciones al acuerdo electoral. (Voz de América) 2. Economía: Mercado laboral en España: El desempleo en España mejora en mayo, generando optimismo entre sindicatos y patronal. ( Prensa Latina )

Impacto del cambio climático: Expertos advierten sobre la gravedad del hambre en Argentina y la necesidad de medidas urgentes para mitigar sus efectos. (DW) 3. Medio Ambiente: Xerojardinería: Una tendencia en auge que promueve la jardinería con plantas resistentes a la sequía como estrategia para combatir el cambio climático. ( Voz de América )

Ciclismo en Washington D.C.: La capital de Estados Unidos se consolida como una ciudad amigable con las bicicletas, impulsando el uso de este medio de transporte sostenible. (Voz de América) 4. Ciencia y Tecnología: Físicos rusos y visas estadounidenses: Las restricciones de visado dificultan la colaboración científica entre Rusia y Estados Unidos, generando preocupación en la comunidad científica. ( DW )

Real Madrid ficha a Mbappé: El astro francés Kylian Mbappé se une al Real Madrid, en una de las transferencias más importantes del fútbol mundial. (Prensa Latina) 5. Otros: Premio a la Libertad de Expresión: La opositora rusa Yulia Navalnaya recibe el premio a la Libertad de Expresión por su incansable lucha por la democracia y los derechos humanos. ( DW )

Supervivientes del Holocausto instan a votar: Ante las elecciones europeas, sobrevivientes del Holocausto hacen un llamado a votar contra los partidos de extrema derecha. ( DW )

Conmemorando 10 años de la UEEA: La Unión Económica Euroasiática celebra su décimo aniversario, destacando su papel en la integración económica regional. (Prensa Latina)

