Las Noticias más importantes de España para el 9 de Julio de 2024

1. España compra armamento a Israel por más de 1.000 millones:

Según El País, España ha adquirido armamento a Israel por valor de más de 1.000 millones de euros desde el inicio de la escalada bélica en Gaza. Este dato ha generado controversia en algunos sectores de la sociedad española, que cuestionan la necesidad de estas compras y su impacto en el conflicto palestino-israelí.

2. El juez del caso Puigdemont eleva la causa al Supremo:

El juez de la Audiencia Nacional que investiga a Carles Puigdemont por la presunta trama rusa del ‘procés’ ha denegado su petición de amnistía y ha elevado la causa al Tribunal Supremo. Esta decisión se produce en un contexto de debate sobre la posibilidad de indultos para los líderes independentistas catalanes.

3. El PSOE aún no ha informado a las comunidades sobre el reparto de ‘menas’:

A pesar de que el Gobierno central anunció un plan para el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, las comunidades aún no han recibido información concreta sobre cómo se llevará a cabo este proceso. Esta situación está generando incertidumbre y preocupación en las regiones que tendrán que acoger a estos menores.

4. Prisa y Contreras estrechan vínculos con RTVE y producen un programa con fondos de la UE:

La empresa de comunicación Prisa y el productor José Luis Contreras han estrechado sus vínculos con RTVE, la televisión pública española. Juntos han producido un programa llamado ‘La Mañana’, que se emite en La 1 y que ha sido financiado parcialmente con fondos de la Unión Europea.

5. Fundación Raíces alerta de las limitaciones técnicas del reparto de menores migrantes:

La Fundación Raíces ha alertado de las limitaciones técnicas y logísticas que podrían dificultar el reparto de menores migrantes entre las comunidades autónomas, tal y como ha planteado el Gobierno central. La fundación ha pedido que se diseñe un plan «realista y viable» para garantizar el bienestar de estos menores.

6. España se enfrenta a Francia en la Eurocopa 2024:

La selección española de fútbol se enfrenta a Francia en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Un partido que se presenta como un duro desafío para la Roja, que tendrá que superar a la vigente campeona del mundo para seguir adelante en el torneo.

7. Condenada a 29 años de cárcel por asesinar a su pareja con laxantes:

Una mujer ha sido condenada a 29 años de cárcel por asesinar a su pareja en Murcia. La condenada drogó a su pareja con laxantes durante siete meses, lo que le provocó la muerte. Este caso ha conmocionado a la sociedad española y ha puesto de relieve la violencia de género.

8. Threads alcanza los 175 millones de usuarios mensuales:

Meta lanzó su red de texto, Threads, hace un año con la intención de competir con X, antes Twitter. En estos 12 meses ha logrado 175 millones de usuarios mensuales activos, según anunció Mark Zuckerberg, presidente ejecutivo de Meta. Esta cifra es un éxito considerable, teniendo en cuenta la competencia en el mercado de las redes sociales.

