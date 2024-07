Las Noticias más importantes en EEUU del 9 de Julio de 2024

1. Biden Pide Apoyo Demócrata para la Reelección:

El presidente Joe Biden instó al Partido Demócrata a unificar filas y apoyar su candidatura para la reelección en las elecciones de 2024. Enfatizó la importancia de defender la democracia y los valores progresistas frente al «extremismo republicano».

2. Cumbre del Mercosur: Tensiones y Críticas:

La cumbre del Mercosur en Buenos Aires estuvo marcada por tensiones y críticas. La ausencia del presidente argentino Javier Milei generó controversia, mientras que algunos líderes cuestionaron la dirección del bloque. Se espera que las negociaciones comerciales avancen con dificultad.

3. Economía: Mercados con Subidas Moderadas:

Los mercados estadounidenses experimentaron subidas moderadas este martes. El Nasdaq lideró el avance con un 0,27%, impulsado por empresas de semiconductores. El S&P 500 subió un 0,1%, mientras que el Dow Jones cerró con leves ganancias. Los inversores esperan con cautela las declaraciones de banqueros centrales.

4. FBI Advierte de Posibles Ataques en Eventos LGBTQ+:

El FBI emitió una alerta sobre el riesgo de ataques en eventos LGBTQ+ durante el verano de 2024. Las autoridades exhortan a la comunidad a estar vigilantes y denunciar cualquier actividad sospechosa. Los organizadores de eventos deben extremar las medidas de seguridad.

5. Republicanos Proponen Plan Migratorio Controversial:

Los republicanos en el Congreso de EEUU presentaron un plan migratorio que busca aumentar significativamente la deportación de inmigrantes indocumentados. La propuesta ha generado fuertes críticas por parte de defensores de los derechos humanos y organizaciones proinmigrantes.

6. Tormenta Tropical Beryl Causa Daños en Texas:

La tormenta tropical Beryl azotó Texas, dejando dos muertos, extensos apagones y cancelaciones de vuelos. Las autoridades aún evalúan los daños y trabajan para restaurar los servicios afectados. Se recomienda a los residentes permanecer atentos a las alertas y tomar precauciones.

7. Boeing Debe Revisar Máscaras de Oxígeno en Aviones:

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a Boeing revisar las máscaras de oxígeno en algunos de sus aviones después de que se reportaran fallas durante un vuelo reciente. La compañía se encuentra evaluando la situación y tomando medidas correctivas.

8. Fallece Merrett Stierheim, Figura Clave del Gobierno de Miami-Dade:

Merrett Stierheim, ex administrador del condado de Miami-Dade y figura clave en la modernización del gobierno local, falleció a los 90 años. Se le recuerda por su visión, liderazgo y compromiso con el servicio público.

9. Macron Exhorta a su Primer Ministro a Continuar en el Cargo:

El presidente francés, Emmanuel Macron, pidió a su primer ministro, Élisabeth Borne, que permanezca en el cargo a pesar de la incertidumbre política que enfrenta el país. Borne se encuentra bajo presión para abordar los desafíos económicos y sociales que enfrenta Francia.

10. Cultura: «Socorro, la App del Verano» Consume Tiempo de los Usuarios:

La aplicación «Socorro» se ha convertido en la sensación del verano, pero también ha generado preocupación por el tiempo que los usuarios dedican a ella. Expertos advierten sobre el impacto negativo del uso excesivo de redes sociales en la salud mental y la productividad.

