Las Noticias más Relevantes de Alemania para el 9 de Julio de 2024

1. La Roja Elimina a Alemania en un Vibrante Partido por la Eurocopa 2024

España se clasifica a la final de la Eurocopa 2024 tras derrotar a la anfitriona Alemania por 2-1 en un emocionante partido en Múnich. La selección española, liderada por Gavi y Pedri, dominó el juego y mereció la victoria. Los goles de Dani Olmo y Marco Asensio fueron suficientes para superar a la Mannschaft, que descontó con un tanto de Thomas Müller.

2. Revuelo por las Palabras de Kroos: «Me Sentiría Incómodo si mi Hija Sale Sola en Alemania»

Las declaraciones del mediocampista alemán Toni Kroos sobre la inseguridad en las ciudades alemanas han generado gran revuelo en el país. Kroos afirmó que «se sentiría incómodo» si su hija de 11 años saliera sola por la noche en una gran ciudad alemana. Sus palabras han sido criticadas por políticos y figuras públicas, que las consideran alarmistas e infundadas.

3. Scholz Defiende su Plan de Gas Licuado para Enfrentar la Crisis Energética

El canciller alemán, Olaf Scholz, ha defendido su plan de aumentar las importaciones de gas licuado natural (GNL) como una medida necesaria para enfrentar la crisis energética que vive el país. Scholz ha sido criticado por algunos sectores por su dependencia de los combustibles fósiles, pero él insiste en que el GNL es esencial para garantizar la seguridad energética de Alemania.

4. Berlín Aumenta el Salario Mínimo a 13 Euros por Hora

El gobierno alemán ha aprobado un aumento del salario mínimo a 13 euros por hora a partir del 1 de octubre de 2024. La medida busca mejorar el poder adquisitivo de los trabajadores con menores ingresos y combatir la desigualdad social. Se espera que el aumento del salario mínimo beneficie a unos 6,6 millones de personas en Alemania.

5. Ola de Calor Afecta a Alemania: Se Recomienda Beber Mucha Agua y Evitar Esfuerzos Físicos

Las autoridades alemanas han emitido una alerta por ola de calor en todo el país. Las temperaturas podrían alcanzar hasta 40 grados Celsius en algunas regiones. Se recomienda a la población beber mucha agua, evitar esfuerzos físicos y permanecer en lugares frescos durante las horas más calurosas del día.

6. Festival de Música Rock «Rock am Ring» Reúne a Miles de Personas en Nürburgring

El festival de música rock «Rock am Ring» se celebra este fin de semana en el circuito de Nürburgring, reuniendo a miles de fanáticos de todo el mundo. Entre las bandas que se presentarán este año se encuentran Metallica, Green Day y Volbeat.

7. Exposición de Arte Moderno «Abstraction in Germany» Abre sus Puertas en la Hamburger Kunsthalle

La exposición «Abstraction in Germany», que reúne obras de artistas abstractos alemanes de principios del siglo XX, se ha inaugurado en la Hamburger Kunsthalle. La muestra incluye obras de artistas como Wassily Kandinsky, Paul Klee y Gerhard Richter.

8. Bayern Múnich Busca Reemplazo para Lewandowski: Se Rumorea el Interés en Harry Kane

El Bayern Múnich está buscando un reemplazo para el delantero Robert Lewandowski, quien anunció su salida del club al final de la temporada. Según los informes, el equipo alemán está interesado en el delantero del Tottenham Hotspur, Harry Kane.

9. Alexander Zverev Avanza a Cuartos de Final de Wimbledon tras Derrotar a Taylor Fritz

El tenista alemán Alexander Zverev venció al estadounidense Taylor Fritz en un partido de cinco sets para avanzar a los cuartos de final de Wimbledon. Zverev se enfrentará al ganador del partido entre Carlos Alcaraz y Jannik Sinner.

10. La sequía Afecta a los Cultivos en Alemania: Se Teme por la Cosecha de este Año

La sequía que afecta a Alemania está empezando a tener un impacto en los cultivos. Los agricultores temen que la cosecha de este año sea menor a la habitual. Las autoridades han pedido a la población ahorrar agua y evitar el riego innecesario.

