Las Noticias más Relevantes de México este 8 de Julio de 2024

1. Huracán Beryl deja un muerto en Texas y Quintana Roo retoma actividades:

El huracán Beryl, tras tocar tierra en Tulum, Quintana Roo el viernes, cobró la vida de una persona en Texas y provocó la suspensión de actividades en el estado mexicano. Afortunadamente, con la tormenta ya alejada, las clases se reanudaron, el transporte se reactivó, se levantó la Ley Seca y la vida en la región comienza a normalizarse.

2. Renuncia el Primer Ministro de Francia tras elecciones legislativas:

En un inesperado giro político, el Primer Ministro de Francia presentó su renuncia luego de los resultados de las elecciones legislativas, donde su partido perdió la mayoría absoluta en la Asamblea Nacional. Se espera que en los próximos días se designe un nuevo Primer Ministro y se conforme un nuevo gobierno.

3. AMLO reitera compromiso con la Cuarta Transformación en conferencia matutina:

Durante su conferencia matutina, el Presidente Andrés Manuel López Obrador reiteró su compromiso con la Cuarta Transformación, destacando los avances en materia de bienestar social, combate a la corrupción y crecimiento económico. Enfatizó en la importancia de continuar trabajando por el bien del pueblo y la consolidación de la transformación del país.

4. Sismo de magnitud 4.1 sacude Chiapas:

Un sismo de magnitud 4.1 se registró en Chiapas la madrugada de este lunes, con epicentro en Huixtla. No se reportaron daños graves ni víctimas, pero el temblor generó alarma entre la población. Las autoridades locales pidieron a la población mantener la calma y seguir las medidas de seguridad en caso de sismos.

5. Banxico sube tasa de interés en un 0.25%:

El Banco de México (Banxico) decidió aumentar la tasa de interés en 0.25%, elevándola a 8.25%. Esta medida busca combatir la inflación que ha venido incrementando en los últimos meses. Banxico ha señalado que seguirá monitoreando la situación económica y tomando las medidas necesarias para mantener la estabilidad de precios.

6. Avanza la construcción del Tren Maya:

Las obras del Tren Maya continúan avanzando, con la reciente finalización del tramo 5 que va de Cancún a Playa del Carmen. Se espera que el proyecto esté completado en su totalidad para el 2025, conectando los principales destinos turísticos de la Península de Yucatán y fomentando el desarrollo económico de la región.

7. México y Estados Unidos acuerdan fortalecer cooperación en migración:

Representantes de México y Estados Unidos se reunieron para discutir temas relacionados con la migración, acordando fortalecer la cooperación en materia de control fronterizo, seguridad y desarrollo económico en las zonas de origen de los migrantes. Ambas naciones se comprometieron a trabajar conjuntamente para abordar de manera integral la migración y proteger los derechos de los migrantes.

8. Lanzan campaña para prevenir el ciberacoso en niños:

En respuesta al creciente problema del ciberacoso en niños, se lanzó una campaña nacional para prevenir este tipo de violencia. La iniciativa busca crear conciencia sobre los riesgos del ciberacoso, brindar herramientas a los niños y padres para identificar y enfrentar estas situaciones, y promover un uso responsable de internet.

Las Noticias más Relevantes de México este 8 de Julio de 2024 was last modified: by