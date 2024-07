Las Noticias más Relevantes del 8 de Julio de 2024 en España

1. Política:

La izquierda francesa gana las elecciones

En un giro inesperado, la coalición de izquierda liderada por Jean-Luc Mélenchon ha obtenido la victoria en las elecciones presidenciales francesas, derrotando a la candidata de la derecha, Marine Le Pen. Este resultado marca un cambio significativo en la política francesa y europea, y podría tener repercusiones en las próximas elecciones en otros países.

2. Economía:

El gobierno español anuncia medidas para paliar los efectos de la inflación

Ante el aumento del costo de vida, el gobierno español ha anunciado un paquete de medidas para ayudar a las familias más vulnerables. Entre las medidas se incluyen la reducción del IVA en algunos productos básicos, un aumento del salario mínimo y ayudas directas a las familias con bajos ingresos.

3. Sociedad:

Fallece Marta Ferrusola, esposa del ex presidente catalán Jordi Pujol

Marta Ferrusola, esposa del ex presidente de la Generalitat de Cataluña, Jordi Pujol, ha fallecido a los 89 años de edad. Ferrusola estuvo involucrada en el caso de corrupción que llevó a su esposo a la cárcel, pero siempre mantuvo su inocencia.

4. Cultura:

La Fundación Banco Sabadell premia la investigación sobre el envejecimiento de los óvulos y la agricultura sostenible

Dos jóvenes investigadores han sido galardonados con los premios de la Fundación Banco Sabadell por sus aportaciones a la ciencia. El primer premio ha sido otorgado a un estudio sobre el envejecimiento de los óvulos, mientras que el segundo premio ha reconocido un proyecto sobre agricultura sostenible.

5. Deportes:

España se clasifica para la semifinal de la Eurocopa 2024

La selección española de fútbol ha conseguido una victoria épica sobre Alemania en los cuartos de final de la Eurocopa 2024. Un gol de Mikel Merino en el minuto 119 dio el pase a España a las semifinales, donde se enfrentará a Francia.

6. Otros:

Rull encarga revisar el protocolo de seguridad del Parlament para evitar la detención de Puigdemont

Beryl deja muerte, inundaciones y destrozos a su paso por Texas

Biden insiste en continuar en la contienda electoral, aunque más demócratas piden que se retire

Boeing se declara culpable de fraude criminal

