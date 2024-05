Las Noticias más relevantes en España para hoy 29 de Mayo de 2024

Titulares principales del 29 de mayo de 2024 en España:

Política:

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se reúne con el primer ministro palestino y ministros árabes para discutir la situación en Gaza, buscando soluciones al conflicto.

La vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo y Economía Social, Yolanda Díaz, junto al ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, José Luis Escrivá, presiden el acto «Cuidados con derecho», promoviendo políticas públicas que atiendan las necesidades del sector.

Sociedad:

La sequía en España continúa siendo una gran preocupación, con la pregunta de cuánto tiempo más durará esta situación y qué medidas se tomarán para mitigar sus efectos.

La OCU denuncia el aumento en el precio de los alimentos, lo que impacta negativamente en el bolsillo de los consumidores.

Economía:

El precio de la gasolina vuelve a subir, generando inquietud entre la población ante el impacto que esto tendrá en sus gastos.

Las bolsas europeas experimentan un ligero aumento, a la espera de las decisiones que tome la Reserva Federal de Estados Unidos sobre las tasas de interés.

Cultura:

El Festival de San Sebastián anuncia las películas que competirán en la Sección Oficial, generando gran expectativa entre los cinéfilos.

Deportes:

Luis de la Fuente, director técnico de la selección española de fútbol, ha hecho oficial la lista de convocados para la Eurocopa 2024, donde la Roja buscará revalidar su título de campeón. (Antena 3)

