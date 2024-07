Las Noticias más Relevantes en EEUU para el 8 de julio de 2024

1. Boeing se declara culpable de fraude por los accidentes del 737 Max:

En un acuerdo para evitar un juicio penal, Boeing ha aceptado la culpabilidad por fraude en la investigación federal sobre los accidentes fatales del 737 Max. La compañía pagará 487 millones de dólares en multas y compensará a las familias de las víctimas. Este acuerdo marca un hito importante en la saga del 737 Max, y podría tener repercusiones para otras empresas que enfrentan acusaciones similares.

2. Biden reitera su candidatura a la presidencia, desmintiendo rumores de retirada:

A pesar de las crecientes especulaciones sobre su salud y las sugerencias de algunos demócratas de que se retire, el presidente Biden ha reafirmado su intención de competir por la reelección en 2024. Biden afirmó que solo se retiraría si «el Todopoderoso» se lo pidiese. Esta declaración tiene como objetivo disipar las dudas sobre su capacidad para liderar el país durante otro mandato.

3. Beryl toca tierra en Texas como huracán, causando daños e inundaciones:

El huracán Beryl llegó a la costa de Texas como un huracán de categoría 1, provocando fuertes lluvias, inundaciones y cortes de energía. Las autoridades han emitido órdenes de evacuación para algunas zonas costeras y han instado a los residentes a tomar precauciones. Se espera que Beryl se debilite a medida que avanza tierra adentro, pero aún podría ocasionar más daños en su trayectoria.

4. Ola de calor persistente en EEUU bate récords, causando muertes y sofocando al país:

Una ola de calor extrema continúa azotando gran parte de los Estados Unidos, batiendo récords de temperatura y causando graves problemas de salud. Las autoridades han emitido alertas de calor para millones de personas y han habilitado centros de enfriamiento para aquellos que lo necesitan. El calor ha sido especialmente intenso en el oeste, donde se han registrado varias muertes relacionadas con las altas temperaturas.

5. Aeropuertos de EEUU experimentan un número récord de pasajeros durante el fin de semana del 4 de julio:

Los aeropuertos de EEUU se vieron abarrotados de pasajeros durante el fin de semana del 4 de julio, con un número récord de personas viajando. La Administración de Seguridad del Transporte (TSA) informó que se sometieron a controles de seguridad más de 2.3 millones de pasajeros el domingo, la cifra más alta desde el comienzo de la pandemia. El aumento de los viajes se atribuye al fuerte deseo de las personas de celebrar y viajar después de dos años de restricciones por la COVID-19.

6. Tiroteos del 4 de julio dejan 19 muertos y más de 100 heridos en Chicago:

Un fin de semana violento en Chicago durante el 4 de julio dejó un saldo de 19 personas muertas y más de 100 heridas en tiroteos relacionados con pandillas y fuegos artificiales. La violencia ha generado gran consternación en la ciudad y ha reavivado el debate sobre el control de armas en EEUU. Las autoridades han intensificado las patrullas en las áreas más afectadas y han pedido a la comunidad que coopere con las investigaciones.

7. Actor de «La jungla de Cristal 2» muere a los 86 años:

Tom Bower, conocido por su papel como el conserje Marvin en la película «La jungla de Cristal 2», ha fallecido a los 86 años. Bower también tuvo una prolífica carrera en el teatro y la televisión. Su muerte ha sido lamentado por sus colegas y seguidores.

8. Anthony Zambrano asegura cupo para París 2024 en Atletismo:

El atleta colombiano Anthony Zambrano consiguió la medalla de oro en los 400 metros con vallas en el Campeonato Mundial de Atletismo en Eugene, Oregón, asegurando así su cupo para los Juegos Olímpicos de París 2024. Zambrano se convierte en el primer colombiano en ganar el oro en esta prueba en un Campeonato Mundial.

