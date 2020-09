Las nuevas tecnologías en el mundo de las citas online

Mucho se ha hablado y es bien sabido que la era digital está cada vez más presente en todos los ámbitos de nuestras vidas. A lo largo de la historia hemos podido ver cómo las relaciones humanas se cultivaban a través de diferentes medios: envío de cartas, mensajeros, faxes, correos electrónicos, hasta llegar a las aplicaciones móviles o sitios webs específicos para relacionarnos con otros. El amor parece trascender las pantallas y en consecuencia cualquier frontera. Súper romántico ¿no?

Ligar con una pantalla de por medio

Pues bien, el ser humano ha estado en búsqueda constante del amor, cada vez son más las opciones que podemos usar para conocer nuevas personas que tal vez se conviertan en nuestros compañeros de vida. En estos tiempos de encierro, las páginas de citas han revolucionado la forma cómo descubrimos nuevos amigos o futuros amantes.

En una era donde la apariencia en redes sociales es muy importante, tanto que muchos negocios se han volcado al mundo digital, las relaciones humanas se han modernizado y adaptado a nuevos formatos que antes parecían impensables. Desde una simple página web podrás conocer a una persona compatible con tus gustos, o tal vez comenzar una buena amistad para charlar un buen rato. La ventaja de estas plataformas es que tienes un poco más de control sobre cómo y cuándo concertar la primera cita.

Evitando riesgos

Además, para aquellos que son un poco más tímidos pero a la vez aventureros, las páginas de citas suelen ser un buen comienzo, teniendo en cuenta siempre los riesgos y cuidados apropiados para usar este tipo de sitios web.

Lo cierto es que estos sitios han sido una luz al final del camino para quienes habían tirado la toalla en la búsqueda de citas. Escribir un mensaje es mucho menos agresivo que lanzarse a hablar con un desconocido y, además, en la web de citas se está seguro de que la otra persona quiere ligar, mientras que en el mundo offline, muchos intentos de ligue están abocados al fracaso porque la otra persona no es que no esté interesada en quien le habla, sino que no está interesada en nadie.

Si estás pensando en usar algunas de estas plataformas, solo te recomendamos leer muy bien los términos y condiciones y política de privacidad de cada sitio antes de tomar una decisión.

Otro punto importante que las hace atractivas, es que no perderás tu tiempo yendo a un lugar para darte cuenta que tal vez no sea tu media naranja quien está frente a ti. Estas páginas optimizan el tiempo sin necesidad de salir de casa. La oferta es variada y podrás encontrar tanto suscripciones gratis o algunas de pago cuya base de usuarios es más exclusiva.

¿Una distopía amorosa?

Por si fuera poco, muchos expertos aseguran que las relaciones humanas están cada vez más condicionadas por la tecnología. Ya hemos visto en la gran pantalla delirios tecnológicos como la rebelión de robots, realidades virtuales y muchos otros escenarios propios de la ciencia ficción. ¿Te has preguntado los riesgos de relacionarnos a través de la tecnología?

Cosificación de las otras personas

Fácil acceso a información para los acosadores

Posibles timos y engaños

No todo son facilidades y conviene conocer los problemas para poder evitarlos. Con un enfoque sensato y no demasiado inocente, las webs de citas pueden ser una herramienta muy útil para ligar.

Por último, aunque parezca que desde siempre hemos estado acompañados por ella, lo cierto es que la tecnología, y especialmente internet, ha influido en nuestra manera de ver el mundo, de administrar nuestro tiempo y nuestro comportamiento en general. Ligar no es la excepción. Solo nos queda esperar y ver cómo evolucionan esto sitios y cómo nos adaptamos a la oleada digital que ha llegado para quedarse.

NOTA DE PRENSA

Las nuevas tecnologías en el mundo de las citas online was last modified: by

En : Apps