La Unión Deportiva Las Palmas, conocida popularmente como la «UD» o los «Pío-Pío», es un club de fútbol con una arraigada tradición en las Islas Canarias. Con sede en Las Palmas de Gran Canaria, fue fundado el 22 de agosto de 1949, producto de la unión de cinco equipos locales. El club es un símbolo de la pasión futbolística canaria, destacando por su estilo de juego vistoso y una afición ferviente que llena el estadio en cada partido.

Historia de la U. D. Las Palmas

La historia de la U. D. Las Palmas es una narrativa de ascensos, descensos y el constante renacer de un club con un gran arraigo popular. Desde su rápida llegada a Primera División en los años 50, el equipo vivió sus épocas doradas en los años 60 y 70, llegando a ser subcampeón de Liga y disputando finales de Copa. A lo largo de las décadas, la UD ha demostrado una resiliencia única, superando momentos difíciles y regresando a la élite del fútbol español en varias ocasiones. Su compromiso con el fútbol de toque y la formación de talentos locales ha sido una constante en su trayectoria.

Entrenador Actual de la U. D. Las Palmas

El entrenador actual de la U. D. Las Palmas es García Pimienta. Tras su paso por la cantera del FC Barcelona, García Pimienta ha implementado un estilo de juego basado en la posesión del balón, la circulación rápida y la salida limpia desde atrás. Su filosofía ha sido clave para el reciente éxito del equipo, devolviéndole a la Primera División y consolidando un estilo de fútbol atractivo.

Capitán Actual de la U. D. Las Palmas

El capitán actual de la U. D. Las Palmas es Jonathan Viera. Aunque el jugador ha tenido una etapa reciente de salida del club, es una figura icónica y un líder indiscutible para la afición. Su regreso y su liderazgo en el campo han sido fundamentales en los momentos clave para el equipo, siendo el cerebro del juego ofensivo y un nexo de unión con la historia reciente del club. En caso de no estar en la plantilla actual, la capitanía recaería en jugadores como Kirian Rodríguez o Álvaro Lemos, referentes por su compromiso y veteranía.

Nombre y Posición de la U. D. Las Palmas Actual

El nombre completo del club es Unión Deportiva Las Palmas, S.A.D. (Sociedad Anónima Deportiva). En la temporada 2024-2025, la U. D. Las Palmas ha logrado la permanencia en la Primera División, asegurando su continuidad en la máxima categoría del fútbol español por segunda temporada consecutiva.

Estadio de la U. D. Las Palmas

El estadio de la U. D. Las Palmas es el Estadio de Gran Canaria. Ubicado en Las Palmas de Gran Canaria, este moderno recinto, inaugurado en 2003, sustituyó al histórico Estadio Insular. Con una capacidad para más de 32.000 espectadores, el Estadio de Gran Canaria es el hogar de los pío-pío y un punto de encuentro para una afición que se entrega incondicionalmente a su equipo, creando un ambiente vibrante en cada partido.

Campeonatos y Clasificaciones Ganadas por la U. D. Las Palmas

La U. D. Las Palmas cuenta con un palmarés que refleja su historia y sus momentos de gloria:

Subcampeón de Primera División (1): 1968-69

1968-69 Subcampeón de la Copa del Rey (1): 1977-78

1977-78 Campeón de Segunda División (4): 1950-51, 1953-54, 1963-64, 1984-85

1950-51, 1953-54, 1963-64, 1984-85 Campeón de Segunda División B (2): 1992-93, 1995-96

Además de estos títulos, la U. D. Las Palmas ha tenido varias participaciones en competiciones europeas y ha sido un club formador de grandes talentos que han brillado tanto a nivel nacional como internacional. Su regreso a la Primera División es un reflejo de la solidez de su proyecto deportivo.

