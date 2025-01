Las Partes Defectuosas en un Camión Que Pueden Causar Accidentes Graves

Los rodados de gran porte son uno de los actores más riesgosos en el tránsito por su tamaño y peso. Además, pueden ser los causantes de graves accidentes que deriven en diferentes tipos de lesiones.

Si resultó herido en un accidente de camión, como primera medida deberá resguardar su salud y seguridad. Pero luego, podrá iniciar acciones legales contra el conductor del vehículo o la empresa, para poder solicitar así un resarcimiento económico por los daños sufridos durante el siniestro.

Fallas en camiones: ¿cuáles son las más comunes?

Hay múltiples razones por las que un camión puede presentar fallas, pero aquí te acercamos las más recurrentes para tener en cuenta al momento de prevenir o abordar un accidente.

Frenos: es una de las causas más comunes de choques en EE.UU. Cuando el vehículo sufre un importante desgaste o tiene problemas en las líneas hidráulicas, puede perder la capacidad de frenado, y esto genera una situación de muchísimo riesgo. Sobre todo, si el camión se dirige a altas velocidades.

Neumáticos: cuántas veces hemos visto trozos de neumáticos en la acera. Los neumáticos desgastados pueden reventar mientras el vehículo se encuentra en movimiento y, por ende, pueden generar que el mismo se desestabilice.

Ejes y suspensiones: esto sucede sobre todo cuando el camión transporta cargas pesadas. Un problema en el eje o los sistemas de suspensión puede generar que el vehículo se vuelva inestable y hasta puede generar vuelcos.

Sistemas de agarre: si los amarres de carga fallan, pueden generar que esta se desplace y caiga a la carretera, provocando serios accidentes que pueden involucrar a varios automóviles. Por eso la seguridad. A esto se le conoce como «carga negligente» y es un problema recurrente en muchos camioneros.

Luces y espejos: la iluminación y el rango de visión de un conductor en un vehículo de grandes dimensiones resulta vital, tanto para poder señalizar sus movimientos, como también para poder evitar colisionar con otros vehículos que circulen por la misma vía.

Estos tipos de accidentes no son ocasionales, sino que son más frecuentes de lo que pensamos. De hecho, la Administración Federal de Seguridad de Autotransportistas perteneciente al Departamento de Transporte de los Estados Unidos, mostró su preocupación al respecto y elaboró una tabla de conductores de camiones grandes en accidentes fatales, con varios factores involucrados.

¿Qué hacer ante un accidente en el que está involucrado un camión?

Busca atención médica Llama a la policía Documenta el accidente con fotos y videos Habla con un abogado especializado para evaluar opciones legales

Luego de un siniestro, el policía de guardia acudirá al lugar de los hechos, identificará la participación del camión en el hecho e informará a la central. Es probable que se contacten con un inspector estatal de camiones que también acudirá al lugar del accidente.

Esta información se encuentra disponible en uno de los más importantes estudios sobre accidentes de camiones realizados en EE.UU. por la Administración Nacional de Seguridad del Tráfico en Carretera (NHTSA) en conjunto con las agencias de tránsito más importantes.

