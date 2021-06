Las Propiedades del mango evitan el envejecimiento

El mango es una fruta de sabor dulce, refrescante y aromático que se produce en Venezuela desde su introducción en el siglo XVII. Forma parte de la cultura frutícola y gastronómica de Venezuela, y su consumo aporta innumerables beneficios a la salud.

Los especialistas explican que el mango, comestible bajo en calorías, “contiene mucha fibra (sobre todo el de hilacha), así como vitamina A, que ayuda en la visión con poca luz y con color. También, vitamina B5 o ácido pantoténico, esencial para que el organismo sintetice las proteínas, los carbohidratos y las grasas”.

Agrega que, este fruto también tiene vitamina C, necesaria para la producción del colágeno para la reparación de tejidos, el crecimiento de los niños, y para reducir la duración e intensidad de enfermedades virales como la gripe. Otras propiedades vitamínicas del mango son los minerales como calcio, fósforo, hierro, magnesio, zinc, cobre, sodio, potasio, además de antioxidantes que evitan la formación de radicales libres y, por lo tanto, el envejecimiento celular”, manifestó.

Variedades y usos

Louis comenta que el mango es una fruta intertropical de la cual existen más de mil variedades, y que solo en India, de donde es originario, hay más de 500. “Este comestible se produce solo donde hay verano e invierno, y en altitudes de 0 a mil metros. En nuestro continente, está presente en el Caribe, Colombia, Brasil, México y Venezuela”.

El médico apunta que, en nuestro país existen distintas variedades como el mango dulce, melocotón, de bocado, de hilacha, entre otros, que son consumidos de muchas maneras. “No solo se come la fruta, sino que se preparan dulces como la jalea o mermelada, o bebidas con el carato, e incluso guasacaca de mango verde”, acota.

El néctar de mango

Es materia prima para la producción de néctar, con altos esquemas de calidad que garantizan su sabor, color y textura natural, sin aditivos ni colorantes artificiales.

En cuanto al proceso de elaboración del jugoso y delicioso néctar de mango,el fruto va a una despulpadora donde se obtiene el concentrado de mango, posteriormente se congela y se guarda en almacenes. El néctar se va elaborando a medida que se va necesitando, ciertamente con los estudios de rigor para verificar su pureza, proceso imperativo en la empresa.

