Las proteínas de origen animal persisten como el rubro más costoso en los mercados de Lara, Táchira y Zulia

La Comisión para los Derechos Humanos del Estado Zulia (Codhez) publicó el monitoreo de precios de alimentos básicos para el cierre del mes de noviembre, realizado en municipios de Lara, Táchira y Zulia para estudiar y comparar las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de diversos rubros alimenticios en estas regiones.

Como resultados de este estudio, para la segunda quincena de noviembre se registró un incremento general de precios en las proteínas de origen animal, así como su poca asequibilidad frente a cualquier otro rubro; un comportamiento sostenido durante este año.

El monitoreo de Codhez define una canasta básica basada en 29 alimentos, entre carnes de res, pollo entero, pechuga, muslos y alitas; caraotas, lentejas, arvejas y frijoles; cartón de huevos, cebolla, tomate y yuca; queso blanco semiduro, harina de maíz, arroz blanco, pasta, margarina y aceite vegetal. Además, recientemente se incluyeron: cambur, lechosa, sardina y plátano.

Los precios de alimentos en bolívares se incrementaron 10,19% en Mara

En Mara, el monto promedio de la canasta básica para esta quincena se ubicó en Bs. 279,75 (USD 56,80, a una tasa de Bs/USD 4,93), que en comparación con los precios de hace dos semanas (Bs. 253,88 y USD 56,42) supuso un incremento de +10,19% en bolívares y +0,68% en dólares estadounidenses.

En tanto, para esta segunda quincena de noviembre, la Canasta del Área Metropolitana Maracaibo (CAMM) registró un valor de Bs. 266,53, es decir, USD 55,33, a una tasa promedio de Bs/USD 4,81 entre los tres municipios. Este valor promedio de la CAMM implica una variación, en bolívares, de +5,39% atendiendo al valor de la primera quincena de noviembre. En USD la variación fue de -1,05%.

El kilo de lechosa aumentó de USD 0,27 a 0,70 en Cabimas y Lagunillas

Durante los últimos 15 días de noviembre, en los municipios de la Costa Oriental del Zulia, Cabimas y Lagunillas, el kilogramo de lechosa pasó de costar Bs. 1,20 (USD 0,27) a Bs. 3,47 (USD 0,70), lo que representó una variación de 189,17% en bolívares y 164,24% en dólares. Asimismo, las caraotas tuvieron un incremento igualmente considerable en este mismo periodo: de Bs 8,99 (USD 2, 00) a Bs 15,41 (USD 3,18), con una variación de 71,28% en dólares y USD 58,97%.

En promedio, la Canasta de la Costa Oriental del Lago registró un valor de Bs. 250,58, es decir, USD 52,64, a una tasa promedio entre los dos municipios de Bs/USD 4,79. Si se compara con el valor promedio de la primera quincena de noviembre (Bs. 248,83 o USD 55,26) la diferencia en bolívares fue de +0,70%; en USD de -4,75%.

La carne de res sigue siendo el alimento más costoso en Barquisimeto

En Barquisimeto, estado Lara, el alimento que presentó mayor incremento también fue la lechosa, +109,62% más alto en comparación con la quincena pasada: de Bs. 2,39 (USD 0,53) a Bs. 5,01 (USD 1,08), lo que representa una variación de 109,62% en bolívares y 102,26% en dólares estadounidense.

Por su parte, el corte de primera de la carne de res nuevamente fue el alimento más costoso, ubicándose en Bs. 28,26 (-1,61% respecto de la primera semana de noviembre), mientras que en dólares estadounidenses promedia USD 6,10. En términos generales, en dos semanas, la lista de alimentos básicos en Barquisimeto aumentó +9,08% en bolívares y +5,25% en USD: de Bs. 252,62 (USD 56,50) a Bs. 275,55 (USD 59,46), calculados a una tasa promedio de Bs/USD 4,63).

El kilo de plátanos promedió casi un dólar en San Cristóbal

En los mercados de San Cristóbal, estado Táchira, el kilo de plátanos promedió Bs. 4,24, es decir, USD 0,92. Por su parte, el kilogramo de tomates se ubicó en Bs. 4,24 (USD 0,92), cuando hace dos semanas osciló los Bs 3,31 (USD 0,74), es decir, tuvo una variación de 27,98% en bolívares y 24,18% en dólares estadounidenses.

La lista de alimentos monitoreados alcanzó un valor de Bs. 243,86, equivalentes a USD 52,66 La suma corresponde a 3.483,71% del salario mínimo mensual. En general, se registró un incremento de +3,42% en bolívares entre los precios de la primera y segunda quincena de noviembre. Mientras, en USD la variación fue de +0,35%.

La seguridad alimentaria es un mandato al Estado venezolano

El monitoreo de precios de alimentos de Codhez se realizó entre los días 24 y 26 de noviembre, en un total de cincuenta y seis (56) establecimientos comerciales ubicados en los municipios Maracaibo, San Francisco, Mara, Cabimas y Lagunillas del estado Zulia; el municipio Iribarren del estado Lara; y el municipio San Cristóbal del estado Táchira.

Con estos datos se definen cuatro canastas o lista de precios: (i) canasta Área Metropolitana de Maracaibo o CAMM (Maracaibo, San Francisco y Mara); (ii) canasta Costa Oriental del Lago o CCOL (Cabimas y Lagunillas); (iii) canasta Barquisimeto (CBQT); y (iv) canasta San Cristóbal (CSCT). El propósito es determinar y comparar las condiciones de accesibilidad y disponibilidad de los alimentos en estas regiones.

Este estudio es parte de una investigación más amplia sobre la seguridad alimentaria, cuya garantía y protección es un mandato al Estado venezolano previsto y definido en el artículo 305 de la Constitución, y de atención urgente en el contexto de la emergencia humanitaria compleja.

