Las recompensas del staking en NEAR Protocol son un incentivo clave para los participantes que bloquean sus tokens NEAR para asegurar la red, ya sea como validadores o delegadores.

Estas recompensas provienen de la inflación anual de la red y se distribuyen de manera proporcional según la cantidad de NEAR apostada y el rendimiento de los validadores.

Este artículo detalla cómo se calculan las recompensas, qué factores las afectan, cómo se distribuyen, y qué puedes esperar en términos de ganancias al 27 de febrero de 2025, proporcionando una visión clara para optimizar tu estrategia de staking con NEAR.

Cómo se Calculan las Recompensas

Inflación Anual: NEAR tiene una inflación fija del 5% sobre su suministro total (~1.2 mil millones de NEAR en 2025, o ~60 millones de NEAR nuevos por año).

De este 5%, el 90% (4.5% del suministro, 54 millones de NEAR) se destina a recompensas de staking; el 10% restante (6 millones de NEAR) va al tesoro de NEAR Foundation para desarrollo y adopción. Distribución Proporcional: Las recompensas se dividen entre todos los validadores y delegadores en función de la cantidad de NEAR apostada respecto al total staked.

En febrero de 2025, 47-50% del suministro está staked (564-600 millones de NEAR), lo que determina la tasa de retorno anual (APY). Tasa de Retorno (APY): El APY base es ~9% cuando el 50% del suministro está staked (4.5% inflación ÷ 0.5 staked = 9%).

Si más NEAR se stakea (ejemplo: 60%), el APY baja (7.5%); si menos (ejemplo: 40%), sube (11.25%).

En 2025, el APY real para delegadores oscila entre ~7-10% tras comisiones, según datos de stakingrewards.com y Coinbase. Comisión del Validador: Los validadores cobran un porcentaje de las recompensas (~5-10% común, algunos hasta 20%).

Ejemplo: Con 10% de comisión y 9% APY bruto, recibes ~8.1% neto.

Factores que Afectan las Recompensas

Porcentaje de NEAR Staked: Más staking = menor APY (dilución entre más participantes).

Menos staking = mayor APY (mayor proporción de inflación por staker).

Actualmente (~47-50%), el equilibrio mantiene el APY en ~7-10%. Comisión del Validador: Validadores con fees bajos (5%) maximizan tus ganancias; fees altos (20%) las reducen.

Ejemplo: 100 NEAR con 9% APY da 9 NEAR; con 10% fee, neto es 8.1 NEAR; con 20% fee, 7.2 NEAR. Uptime del Validador: Recompensas completas requieren >99% de uptime.

<90% uptime (fallos técnicos) = 0% recompensas por epoch (~12 horas).

90-99% uptime = recompensas parciales (~50-90% según porcentaje). Cantidad Apostada: Más NEAR staked = más recompensas absolutas (proporcional), pero el APY es igual para todos los delegadores de un validador.

Ejemplo: 100 NEAR a 8% APY = 8 NEAR/año; 1,000 NEAR = 80 NEAR/año. Volatilidad del Precio: Las recompensas son en NEAR; su valor en USD depende del precio (~$6 en 2025). Si NEAR cae a $5, tus ganancias en USD bajan; si sube a $8, aumentan.

Distribución y Reclamo

Epochs: La red opera en epochs de 12 horas (43,200 bloques). Las recompensas se calculan y distribuyen por epoch, pero se reflejan tras 2-3 epochs (~24-36 horas).

Autocomposición: Las recompensas se suman automáticamente a tu saldo staked, aumentando tu posición sin reclamo manual.

Retiro: Para retirar NEAR (unstaking), espera 4 epochs (48-52 horas) tras solicitarlo; durante este tiempo no ganas recompensas.

Gas Fees: Pequeñas tarifas (~0.01 NEAR por tx) aplican al delegar o retirar, insignificantes frente a las ganancias.

Ejemplo Práctico de Recompensas

Escenario: Stakeas 100 NEAR (~$600 a $6) con un validador que cobra 10% fee y tiene 99% uptime.

APY Bruto: 9% (basado en 50% staked).

Recompensas Brutas: 9 NEAR/año ($54 a $6).

Comisión: 10% de 9 NEAR = 0.9 NEAR.

Neto Anual: 8.1 NEAR (~$48.60 a $6).

Mensual: 0.675 NEAR ($4.05).

Variación: Si NEAR sube a $8, tus 8.1 NEAR valen $64.80; si baja a $5, $40.50.

¿Cuánto Puedes Ganar?

Pequeña Escala: 100 NEAR (~$600) = ~$40-$60/año (7-10% APY neto).

Mediana Escala: 1,000 NEAR (~$6,000) = ~$420-$600/año.

Gran Escala: 10,000 NEAR (~$60,000) = ~$4,200-$6,000/año (o más si NEAR sube).

Validadores: Con >10,000 NEAR ($60,000+) y un nodo, ganas más (10-12% APY bruto) + comisiones de delegadores, pero requiere infraestructura técnica.

Optimización de Recompensas

Elige Validadores Confiables: Busca >99% uptime y fees bajos (<10%) en explorer.near.org o stakingrewards.com (ejemplo: Staked, Figment). Reinvestir: Deja las recompensas staked para autocomposición (100 NEAR a 8% = 108 NEAR en 1 año, 116.64 NEAR en 2 años). Diversifica Validadores: Reduce riesgos de downtime stakeando con múltiples nodos (ejemplo: 50% en Staked, 50% en Everstake). Monitorea Precios: Retira y convierte a USD en picos ($8+) para maximizar ganancias en fiat. Evita Exchanges si Puedes: Staking en Binance (~7-8% APY) es fácil, pero pierdes custodia; NEAR Wallet ofrece control total.

Recursos para Seguir las Recompensas

NEAR Wallet: wallet.near.org (historial y ganancias en “Staking”).

Explorer: explorer.near.org (estadísticas de validadores, % staked: ~47-50%).

Staking Rewards: stakingrewards.com (APY: ~7-10%, datos en tiempo real).

CoinGecko: coingecko.com (precio NEAR: ~$6, impacto en USD).

X:@NEARProtocol,@NEAR_Staking para actualizaciones de tasas o cambios.

Conclusión

Las recompensas de staking en NEAR ofrecen un retorno sólido (7-10% APY neto) para holders de todos los niveles, con la ventaja de no slashing y un unstaking rápido (2 días).

Calculadas por la inflación y ajustadas por el % staked, dependen de la elección del validador y la estabilidad del precio (~$6 en 2025).

Con una configuración mínima y monitoreo básico, puedes generar ingresos pasivos mientras apoyas una red escalable.

¿Listo para calcular tus ganancias y stakear NEAR?

Las Recompensas del Staking en NEAR Protocol was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí

El artículo ha sido creado y publicado originalmente por su propietario intelectual NotiActual.com . NotiActual.com prohíbe la reproducción de este artículo en otros sitios web. Las fotos, widgets y servicios de terceros son propiedad de sus respectivas fuentes y se usan de acuerdo a la licencia respectiva.