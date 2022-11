Las redes 5G aportan conectividad inalámbrica optimizada a la Realidad Extendida

Nuevo estudio de 5G Americas explora los usos y requisitos que surgen para Realidad Extendida a partir de versiones evolutivas de 3GPP

>BELLEVUE, Washington. – 17 de noviembre de 2022: La Realidad Extendida (XR, según la sigla en inglés), un término genérico que engloba a Realidad Virtual (VR), Realidad Aumentada (AR) y Realidad Mixta (MR), será la plataforma de computación de la próxima generación que apunta a crear experiencias virtuales indiferenciables de la realidad. 5G Americas, la voz de la 5G y LTE de 4G en toda América, anunció la publicación de su último white paper sobre XR y redes celulares inalámbricas llamado “Extended Reality and 3GPP Evolution” (Realidad extendida y evolución 3GPP”).

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, dijo: “XR incidirá enormemente en la forma en que juegan, trabajan, aprenden y se conectan las personas. Sus casos de uso tienen un amplio impacto en las empresas, las instituciones, la educación, el socorrismo y la fabricación”.

Existen numerosas experiencias de XR con aplicaciones en una variedad de escenarios. Aplicaciones de VR adicionales pueden incluir juegos en línea, participación virtual en eventos y experiencias educativas, mientras que los casos de uso de AR móvil pueden incluir juegos de video, servicios de misión crítica, compras en línea, llamadas y conferencias de audio espacial con múltiples participantes, y co-diseño digital.

5G New Radio (NR) desarrollada por el Proyecto de Asociación para la Tercera Generación (3GPP) está diseñada para dar soporte a casos de uso de XR emergentes que exigen rigurosos indicadores clave de desempeño. Específicamente, baja latencia, alta confiabilidad, menor consumo de energía y alta capacidad son requisitos clave para el éxito de la XR. Tales demandas pueden incluir tráfico cuasi-periódico en grandes porciones, intervalos irregulares y tamaño variable, como así también altas tasas de datos, incluidos el enlace ascendente (UL) para servicios de AR, transmisión simultánea de flujo de video 3D y datos de control sobre la misma conexión extremo a extremo.

Si bien la 5G beneficia a la XR, nuevos casos de uso exigirán mayores optimizaciones de extremo a extremo y mejoras potenciales para las redes 5G, que continúan evolucionando con cada nuevo release de especificación del 3GPP. Los Rel-15 y Rel-16 ofrecen una base digna para XR, pero no fueron diseñados ni optimizados específicamente para dar soporte a XR. Se prevé que las mejoras potenciales contenidas en los Rel-17 y Rel-18 optimicen el soporte para XR e incluyan sensibilidad a XR, optimizaciones de potencia y mejoras de la capacidad.

El trabajo “Extended Reality and 3GPP Evolution” explora los siguientes temas clave:

Evolución de la XR

Facilitadores clave y casos de uso de XR

Casos de uso de VR

Casos de uso de AR

Características de servicio de XR y requisitos de entrega

Habilitadores clave de XR

XR en las normas 3GPP

Orlett Pearson, Especialista Senior en Normalización de Nokia y líder del grupo de trabajo de 5G Americas para este estudio, dijo: “XR de alta calidad está ofreciendo cada vez mayor accesibilidad y continúa evolucionando. Gemelos Digitales, AI/ML, IoT, son parte integral de la evolución e implementación de XR, que puede dar paso a posibilidades virtualmente ilimitadas”.

Diana Maamari, Staff Engineer en Qualcomm y colíder de este grupo de trabajo de 5G Americas, dijo: “Además de los avances en tecnologías XR como óptica, proyectores, sistemas de visualización, gráfica, audio, rastreo y AI, las normas de 5G con optimizaciones específicas para XR y arquitecturas de computación distribuida pueden habilitar XR infinita y ofrecer imágenes fotorrealistas. Avances futuros en percepción de haces e inteligencia artificial pueden contribuir nuevos beneficios a la comunicación y hacer de la XR infinita una realidad a escala”.