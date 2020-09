Las redes inalámbricas continúan su transformación a 5G. Un trabajo de 5G Americas y Rysavy Research detalla el crecimiento e impacto de la tecnología 5G

BELLEVUE, Washington, 10 de septiembre de 2020 – La quinta generación de comunicaciones celulares inalámbricas, “5G”, continúa avanzando a toda marcha en 2020, con un total de más de 105 redes 5G ya desplegadas alrededor del mundo. Hoy, 5G Americas, la asociación de la industria inalámbrica y la voz de 5G y LTE en América, publicó un white paper elaborado por Rysavy Research bajo el títulon Global 5G: Rise of a transformational technology (5G global: el auge de una tecnología transformadora), en el que se resalta el papel intensificador que tiene la 5G y su impacto en cada faceta de nuestras vidas.

Chris Pearson, Presidente de 5G Americas, afirmó: “La revolución de la 5G está definida, con el surgimiento de nuevos casos de uso entre consumidores y empresas que aprovecharán su mayor velocidad de transmisión de datos, la menor latencia, y el manejo mejorado de una cantidad masiva de dispositivos conectados. Es un momento emocionante para la industria, ya que vemos un largo horizonte para la innovación”.

Ya concluidas las especificaciones del 3GPP para los Releases 15 y 16, y ante a un avance intenso en el Release 17, Global 5G: Rise of a transformational technology profundiza en las actualizaciones sobre tecnología inalámbrica celular más importantes de 2020 y posteriores:

El 3GPP concluyó las especificaciones tanto para el Release 15 como para el Release 16, en las que aborda un rango de casos de uso mucho más allá de LTE

Ha comenzado el trabajo en el Release 17 para definir el soporte a dispositivos de baja complejidad, la operación en 52.6 a 71 GHz, satélites, SIMs múltiples, y multidifusión y difusión NR

Los operadores están avanzando en la transición a una arquitectura independiente, reduciendo las latencias de red, mejorando la cobertura, abordando la IoT industrial, y simplificando las operaciones

MIMO y formación de haz masivas están habilitando el uso del espectro por sobre los 6 GHz, además de mejorar el rendimiento en bandas bajas.

La Internet de las Cosas está obteniendo una adopción a gran escala, con decenas de miles de millones de dispositivos conectados nuevos previstas durante la próxima década

La industria ya se encuentra desplegando versiones de LTE capaces de operar en espectro sin licencia, con especificaciones que ahora también incluyen las capacidades de 5G con espectro sin licencia

La computación en el borde y la inteligencia artificial están reconfigurando la arquitectura de red para entregar latencia ultra baja, menores costos operativos de las redes, y dar soporte a nuevos tipos de aplicaciones

Este trabajo de 5G Americas se ocupa del papel creciente de las comunicaciones inalámbricas, el impacto de la 5G y cómo evolucionará en la próxima década. Profundiza en cómo la interacción entre la IoT y la IoT industrial, las comunicaciones celulares, los desarrollos de espectro, las tecnologías habilitadoras clave, los avances de LTE de 4G, los releases del 3GPP, el acceso inalámbrico fijo, el soporte para voz, la seguridad pública y la expansión de capacidad entrarán en juego para reunir a una sociedad conectada.

Peter Rysavy, autor del white paper, dijo: “El énfasis en la 5G de parte de la industria inalámbrica, las empresas y los gobiernos está cobrando impulso. La pandemia por COVID-19 agudizó aún más la necesidad de que la tecnología inalámbrica desempeñe un papel crucial para mantener a la sociedad conectada en condiciones difíciles. Este trabajo aborda lo que puede hacer la 5G hoy y cómo evolucionará durante la próxima década”.

El trabajo Global 5G: Rise of a transformational technology está disponible como descarga gratuita en el website de 5G Americas. También allí encontrará una publicación en el blog (en inglés) de Chris Pearson, y slides de presentaciones (en inglés).

