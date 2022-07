Las secuelas del covid-19 son tan peligrosas como la enfermedad y necesitan tratamiento

Las secuelas también necesitan tratamientos

Las secuelas del postcovid son tan peligrosas como la enfermedad

Se impone estar atentos. No se pueden pasar por alto los síntomas del postcovid porque a veces los pacientes se agravan al límite y pueden perder la vida; es bueno recordar que estas personas no tienen defensas suficientes.

La pandemia del Covid-19 ciertamente se ha reducido, pero se han incrementado los pacientes que presentan secuelas y que, en muchas ocasiones no son reconocidas como tales, hasta que el doliente se agrava y pone en riesgo su salud y su vida.

Las consecuencias suelen aparecer tres o cuatro semanas después de superar el Covid, y en algunos casos, los afectados las ven como naturales; entre ellos, el cansancio continuo (Astenia postinfecciosa) y las afecciones respiratorias o cardiacas.

Ante esta situación, hemos diseñado y, estamos aplicando un examen completo para los pacientes ex Covid-19, quienes para acceder al estudio no deben presentar síntomas, requieren una prueba negativa con un antecedente de prueba positiva; es decir, que tuvieron el Covid y ya se recuperaron.

El anuncio lo formuló Juan Jesús Pérez, egresado de la Universidad de Carabobo, núcleo Aragua; internista, salido del Hospital General de Lídice y cardiólogo, titulado de la Universidad Central de Venezuela, con sede en el Hospital Vargas de Caracas. Hizo estudios de Ecocardiografía en el Hospital Gregorio Marañón de Madrid y actualmente forma parte del equipo de Cardiología del Centro Diagnóstico Docente, CDD Las Mercedes, dirigido por Wilson Mourad, médico especialista en vías digestivas.

“En este tutorial, buscamos englobar todo aquello que pueda presentar un paciente postcovid; básicamente, las dos grandes esferas que hasta ahora se han visto con mayor frecuencia: la cardiovascular y la respiratoria”, apuntó el especialista.

En el ámbito cardiológico:

Se incluye, básicamente, un electrocardiograma, una evaluación cardiológica física y un ecocardiograma y, “dependiendo lo que se encuentre, pueden hacerse otras pruebas”. Explicó que en pacientes postcovid son frecuentes las arritmias para lo cual necesitaría un holter a fin de determinar qué tipo de arritmia es y con qué frecuencia ocurre para decirle qué hacer. Podría necesitar una prueba de esfuerzo.

“También vemos la enfermedad coronaria, que se puede catalogar como fruto del Covid, dado que éste predispone al proceso trombótico, que contempla la obstrucción tanto de las arterias como de las venas”, agregó.

En el ámbito neumológico

Este aspecto es de suma importancia porque otro de los órganos que afecta el Covid es el pulmón. “En consecuencia, -dijo-, se incluye la evaluación neumonológica, radiografía de tórax y una espirometría, a fin de evaluar la capacidad respiratoria.

Adicionalmente, se hacen los exámenes rutinarios como la hematología, pruebas hepáticas, ferritina y Dímero D, marcadores que se elevan durante el Covid. El primero es un marcador inflamatorio y el segundo, mide la trombosis y el potencial de obstrucción artero-venosa.

“El Covid, -apuntó el doctor Juan Jesús Pérez-, hace su desorden, se lo lleva todo y el organismo queda tan desordenado que sigue funcionando mal. El paciente corre el riesgo de fallecer por los efectos inflamatorio y obstructivo.

El equipo de profesionales que adelanta esta labor de atención a los pacientes postcovid está integrado por los cardiólogos María Carolina Maldonado, Mariángel Millán, Ery Romero y Juan Jesús Pérez. La neumonóloga es la doctora Teresa Andrade.

La consulta postcovid ha aumentado significativamente, en razón de que los pacientes deben ser cuidados aun cuando no tengan síntomas. “Es preferible comprobar que están sanos y pueden continuar con su calidad de vida. De lo contrario, precisan atenderse, dado que son más susceptibles que cualquier persona porque no tienen reservas”, concluyó Pérez.

Julio, 2022