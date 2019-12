Las sorprendentes revelaciones de Luis Vicente León sobre la corrupción en la oposición. Luis Vicente León, planteó a través de su cuenta twitter cinco incógnitas sobre la situación actual en Venezuela que abarca la economía, la política y unas posibles elecciones en 2020.

A través de su cuenta oficial, León señaló que el reciente escándalo por corrupción en que se han visto involucrados diputados opositores pueden afectar a Juan Guaidó, por su condición de líder de la oposición, miembro de Voluntad Popular y presidente de la Asamblea Nacional. «Aunque su responsabilidad no sea directa y la respuesta sea contundente», dijo. ¿Quién gana con el escándalo político reciente? «Políticamente, Maduro», señala Luis Vicente León. Asimismo afirma que gana el país porque expone a los corruptos. ¿Hay líderes oposición que pueden tomar ventaja del escándalo? León señala que aunque la popularidad de Guaidó ha caído en los últimos meses, el resto está muy lejos de tomar su lugar. ¿Puede ganar popularidad Maduro por caso de corrupción en la AN? El presidente de Datanálisis señala que no. Su ganancia es con la fractura y división en la oposición pero el país no tiene una buena imagen de él. ¿Habrá elecciones en 2020? Luis Vicente León considera que sí, pero palamentarias y no presidenciales.

Las sorprendentes revelaciones de Luis Vicente León sobre la corrupción en la oposición was last modified: by

En : Política