Pasticho de Plátano y Carne

Receta fácil de preparar, como el sabor de la salsa es intenso debemos acompañarlo con una ensalada de hortalizas.

Ingredientes:

3 Unidades de Plátanos maduros

500 Mililitros de Salsa boloñesa

650 Gramos de Carne Molida

250 Gramos de Queso para gratinar

3 Unidades de Tomate

2 Diente de Ajo

1 Pizca de Orégano

1 Pizca de Sal

1 Pizca de Pimienta

Preparación:

Sofreír la carne en aceite con los ajo bien picados, la cebollas, sal y la pimienta, dejamos cocinar la carne un poco y agregamos la salsa boloñesa.

En una tabla cortamos los plátanos en tajadas y los fritamos en un poco de aceite.

Utilizamos un molde para hornear y vamos colocando las capas; plátano, carne con salsa, rodajas de tomate, orégano y queso, repetimos el proceso hasta acabar con todos los ingredientes, y por ultimo agregamos un capa gruesa de queso, llevamos la lasaña al horno a una temperatura de 180º hasta que gratine el queso.

Receta cortesía de EnColombia

