Latinoamérica presenta rezago en planeación de bandas mmWave para 5G

El uso de bandas de espectro sobre los 24 GHz para el servicio móvil terrestre permitirá que los sistemas 5G provean comunicaciones de muy alta capacidad y baja latencia en zonas estratégicas.

BUENOS AIRES, 3 de noviembre de 2020.- El acceso a suficiente espectro radioeléctrico constituye un reto para la industria de las telecomunicaciones conforme aumentan la cantidad de conexiones y usuarios de redes móviles. Para desarrollar plenamente las redes 5G en América Latina y el Caribe, los reguladores deben planificar el uso de bandas de ondas milimétricas (mmWave) dentro del rango de 24,5 – 86 GHz.

5G Americas publica hoy el reporte “Bandas de ondas milimétricas (mmWave) para 5G en América Latina y el Caribe” que aborda el estado de estos segmentos en América Latina y el Caribe y el potencial de esas bandas para servicios que se desarrollarán en el entorno tecnológico de 5G.

El documento observa que la identificación de bandas mmWave en la región está en una fase de desarrollo temprano, pues la mayoría de los países carece de cronogramas o planes para asignar ese espectro para el desarrollo de redes 5G. Sin embargo, se observan casos avanzados de países que han asignado bloques de este tipo de bandas o que tienen planes para licitarlos. En algunos casos también se ha promovido el aprovechamiento de estas bandas con autorizaciones para uso móvil de licencias preexistentes.

Se documentan casos de administraciones que ya han identificado capacidad en bandas de ondas milimétricas como espectro apto para el desarrollo de 5G, pero que todavía no lo asignan. En general, las bandas de 26 GHz y 28 GHz están siendo consideradas, pero algunos reguladores también observan bandas a partir de los 39 GHz. A la fecha de actualización del reporte, la única banda dentro del rango mmWave que estaba en uso en la región es la de 28 GHz en Puerto Rico y Uruguay.

El aprovechamiento de estos espacios en la próxima generación de tecnologías móviles presenta algunos retos, pues la menor propagación y penetración en interiores observada en estas bandas requerirá de una mayor densidad de infraestructura de small cells.

Estos despliegues pueden brindar capacidad adicional en zonas de muy alta densidad de conexiones y también apoyarán servicios como la distribución de video de ultra alta definición o banda ancha fija-inalámbrica. Además de las políticas de espectro dirigidas específicamente a bandas mmWave se requieren marcos regulatorios que fomenten el despliegue de infraestructura de fibra óptica y radiobases, preferentemente con reglas homologadas y permisos ágiles.

El reporte está disponible para su descarga en https://brechacero.com/white-papers/.

