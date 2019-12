Latinos Unidos por una “Fiesta Navideña”

Un tema para revivir las tradiciones de decembrina

El cantautor paraguayo Nucho NDC nos ofrece una composición de tres minutos con 27 segundos llena de ritmos latinos cargado de alegría Navideña, acompañado de grandes artistas de Latinoamérica tales como Agus Tupaia de Argentina, Oscar Caballero de Colombia, David Zaid y Anghela Roncancio de Ecuador, Loana Zoe de Venezuela, y por Paraguay Rolando Rodas, Laura Machuca y Jonathan Montiel. Estos sin olvidar o dejar de mencionar a todos los países latinoamericanos.

La idea de crear una canción navideña fue a inició del mes de diciembre de este año, afirmo Nucho NDC, mientras terminaba una producción en El Studio Relief en Suiza con el productor e ingeniero de sonido Nick Kauffman.

“Fiesta navideña” fue creada para rescatar y revivir las tradiciones del mes de sembrina, adornar las casas, montar el nacimiento y el arbolito, el intercambio de regalos, las reuniones con la tradicional cena y el brindis por un nuevo año de prosperidad. La magia de los fuegos artificiales, los dulces y el pan de jamón no pueden faltar.

El amor, la paz, la unidad son valores resaltados en esta composición con la manifestación del amor al prójimo dejando lo malo atrás sin división de raza, creo, religión o posición política. Los interesados en seguir los pasos del productor de este tema lo pueden hacer a través de sus redes sociales como nuchondc

