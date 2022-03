Laura Azul lanza ‘Respirar’, una canción que invita a viajar del caos a la tranquilidad

Es un tema de empoderamiento cargado de rock noventero y lleno de sutilezas que cuenta la historia caótica de un ser que vive una serie de rupturas y cambios en su vida.

Laura Azul es una cantante y compositora colombiana, locutora y actriz de doblaje latino. Ha hecho vibrar con el rock n’ roll que tanto ama a miles de personas, logrando ser reconocida a nivel nacional como una de las mejores voces femeninas llegando a ser finalista en el reality musical A Otro Nivel / Canta Conmigo Brasil 2021 gracias a su característica voz rasgada y Girl Power rockero que imprime en cada show.

La intención de su propuesta musical busca remembrar los sonidos de los noventa desde las armonías y la composición musical, y aportar a la presencia femenina en el rock n roll y sumar al poder femenino en Colombia y Latinoamérica.

«Mis canciones son historias cotidianas, contextos y situaciones que puede estar viviendo cualquier persona, pero también tiene algo de enfoque femenino, de superar barreras, de sobreponerse y de continuar la vida con la frente en alto», comenta Laura Azul

Actualmente, enfocada en su proyecto solista, presenta ‘Respirar’, el segundo capítulo de lo que será un EP ‘Renacer’. La canción cuenta la historia caótica de un ser que vive una serie de rupturas y cambios en su vida, viaja del caos a la tranquilidad; es un ser cambiante, voluble y de contrastes. Es un tema cargado de rock noventero lleno de sutilezas.

«Siempre llega un momento de calma en donde podemos meditar, analizar con cabeza fría y sobreponernos. Es una canción para iniciar el día con empoderamiento», agrega.

El video de ‘Respirar’ es una propuesta visual que invita a disfrutar la pasividad con una fotografía que hace un llamado a relajarse, mirar el bosque, los colores, el aire puro, salir del encierro y el caos que era ‘La Mirada’, su anterior sencillo, y ahora llega para tomar un espacio abierto y libre para ella.

La portada de ‘Respirar’ fue diseñada por Zteven Miranda y la fotografía por Alberto Mira Mora, los dos lograron materializar las ideas de Laura Azul y compaginaron perfectamente con la línea visual de la fotografía y el video. Es una carátula colorida y contundente en donde se contrastan colores y texturas y, a la vez, se mezcla con la llegada de la calma.

Su primer sencillo ‘La Mirada’ es una canción que se sitúa en la culminación de una relación (sentimental, familiar o social) donde la mirada es el factor decisivo cuando las palabras ya no bastan. Es una historia de una complicidad tóxica que debe terminar y los ojos (la puerta del alma) son los únicos capaces de expresar ese grito interno de ya no poder más.

Su EP conceptual ‘Renacer’ constará de 4 capítulos: 1. ‘La Mirada’, 2. ‘Respirar’, 3. ‘¿Quién soy?’ y 4. ‘Fénix’. Es un trabajo hilado entre cada canción que cuenta una historia en común en donde también se une desde la armonía de cada composición.

Laura Azul planea seguir dándole forma a su EP conceptual y realizará una serie de conciertos tributo, además, tiene en camino proyectos como locutora y actriz de doblaje.

Es una propuesta innovadora que retoma las raíces del rock y las mezcla con su voz única y especial, presentando un proyecto contemporáneo que se aleja de los prejuicios e invita al público a dejarse contagiar por la poderosa energía y el carisma de Laura Azul.

«Uno de mis grandes anhelos en convertirme en uno de los referentes del rock femenino en Colombia y Latinoamérica. Estos sueños los puedo hacer realidad trabajando a diario y luchando para que mis canciones se conviertan en la banda sonora de quienes me escuchan», concluye la artista colombiana.

Sobre Laura Azul

La propuesta de Laura Azul es un viaje sonoro lleno de contrastes, tiene la crudeza del rock n’ roll puro y tintes de los noventas. Además, viene acompañada de sonidos y texturas sutiles de la música contemporánea. Sin duda, el rock siempre será el protagonista, desde lo musical hasta la interpretación de la voz.

Durante su carrera ha participado en múltiples shows en vivo realizando colaboraciones musicales y tributos con importantes bandas de la escena musical colombiana como: Sistema Solar, Nepentes, Ekhymosis, Bajo Tierra, Kraken, The Mills, I.R.A. Punk, Estados Alterados, Popcorn, La 45, La Doble A, Miranda, Sonoras, entre otros.

Laura Azul lidera el colectivo ‘Música y Amigos’ el cual hace del arte un puente para transformar ideas y darle personalidad a emprendimientos, proyectos o marcas a través de eventos musicales.

