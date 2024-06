Laura Román presenta ‘El llamado’, una canción para encontrar la mejor versión de nosotros mismos

Laura Román es una cantautora colombiana con varios años de carrera en la escena musical nacional a través bandas como La Beltek y Durazno. Desde 2020 empezó a gestar su proyecto solista con el deseo de plasmar una visión muy personal de la existencia humana. Sus primeras canciones introspectivas acerca de la esencia de la vida, el amor y la muerte fueron el punto de partida dando origen a los sencillos ‘Recuerda’ y ‘Sin muerte’; siendo este último, el hilo que conectará con el EP que lanzará este 2024, cuyo primer sencillo es ‘El llamado’. Este trabajo discográfico se ha venido creando junto al productor Virgilio Rodríguez.

«La intención de mi propuesta musical es brindar perspectiva y conexión con la vida a través de canciones. Con mi proyecto quiero enviar un mensaje de que el ser humano tiene dentro de sí una fuerza poderosa que lo sostiene y lo guía a un propósito más elevado», cuenta la artista con influencias del pop y la electrónica en artistas como Chet Faker, Mansionair, Sticky Fingers y The Chemical Brothers, además de géneros como triphop, indietrónica, beats enérgicos y voces seductoras.

‘El llamado’ es el nuevo lanzamiento de Laura Román, una canción que surgió durante la pandemia a raíz de un arreglo de guitarra que se le ocurrió a la artista mientras vivía con sus papás en Bucaramanga y no tenía ni idea qué iba a ser de su vida, después de quedarse sin nada en Bogotá, ciudad que había sido su hogar los últimos 10 años. Primero nacieron los arpegios y acordes en guitarra y luego estos fueron guiando la letra y el mensaje. Habla del reconocimiento de haber estado en un camino destructivo que no ha llevado a ningún lado y que el momento es ahora, para escuchar un llamado interior hacia una mejor versión de nosotros mismos.

‘El llamado’ tiene las armonías y atmósferas un poco oscuras de ‘Sin muerte’, sonidos y synthes electrónicos que se combinan con una voz suave e íntima, acompañadas de beats electrónicos y algo del folclor colombiano en la métrica y los sonidos.

Para Laura Román, «‘El llamado’ es para todos nosotros, para el ser humano que sabe que tiene algo mejor dentro de sí y que la vida es más de lo que nos hemos hecho creer. Es perfecta para escuchar en cualquier momento en el que necesitemos una motivación personal».

El videoclip de ‘El llamado’ es una narración de la historia de la canción a través de imágenes que muestran en un diálogo personal y con el entorno. Se hizo de manera espontánea mientras Laura Román estaba de viaje en Londres. Su pareja la grabó con el celular en diferentes locaciones de la ciudad y algunas otras en Brighton, una ciudad de playa y mar. Fue un clip muy natural sin mucho guion, más con el deseo de plasmar las emociones que la artista sentía de la canción.

‘El llamado’ es parte del EP ‘Día Cero’, un trabajo que refleja el camino de vida de Laura Román, los aprendizajes y el entendimiento de este punto del camino en el que está. También es su primer trabajo en solitario por lo que denomina este proceso como «un reinicio personal».

‘Día Cero’ estará conformado por cinco canciones, entre ellas ‘El llamado’ y ‘Sin muerte’, además de tres nuevas canciones que llevan esa atmósfera de introspección y búsqueda personal de la verdad de la existencia.

«Será un viaje de construcción de significado interior», puntualiza Laura Román.

«La principal expectativa que tengo con este proyecto es poder expresar mi visión artística sobre la vida con comodidad y honestidad. Quisiera brindar a los que escuchen mi música un espacio de conexión personal y esencial con la vida», concluye la artista colombiana.

