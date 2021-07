En un vuelo regional en Estados Unidos una pasajera al parecer con problemas mentales tuvo que ser inmovilizada, atada y amordazada por la tripulación del vuelo, para proteger al resto de los pasajeros ya que al parecer sus intenciones era de abrir una de las puertas de la cabina de los pasajeros, acción que pudo haber provocado lesiones y hasta muertes en los viajeros.

Una pasajera fue atada y amordazada durante un vuelo, según la aerolínea, por su conducta agresiva. Ocurrió en medio de un viaje que se realizaba, por parte de American Airlines, entre Dallas (Texas) y Charlotte (Carolina del Norte) en Estados Unidos .

La polémica no se hizo esperar en redes sociales tras la publicación de varios videos por parte de una usuaria en TikTok. Aunque los eliminó, quedaron varias capturas de pantalla y la justificación de la aerolínea.

Según American Airlines, la pasajera fue atada y amordazada durante un vuelo porque «intentó abrir la puerta de embarque delantera y agredió físicamente, mordió y causó lesiones a un asistente”.

Como se observa en las imágenes, fue atada y amordazada con cinta adhesiva, hecho que ha sido tildado de agresivo por unos y justificado por otros, que consideran se debe priorizar las garantías de pasajeros y tripulación.

Tras conocerse que esta pasajera fue atada y amordazada durante vuelo, se tocó el tema sobre una posible enfermedad mental. Aunque no se ha confirmado o desmentido, muchos cuestionaron que, de ser así, no es la manera de tratar a una persona y abogaron por la prevención y otros protocolos, informó Noticias Caracol.

El medio Business Insider tuvo acceso al comunicado de la aerolínea, en el que se aplaudió el modo de actuar de la tripulación por el “rápido esfuerzo para proteger a los que están a bordo”.

Otra loca más! Le entró la furia y tuvo que viajar atada y amordazada en el avión was last modified: by

En: Insólito