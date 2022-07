Le Magdalena renace con su nuevo sencillo ‘Simplemente’

‘Simplemente’ el dolor hace parte del camino y la resiliencia es nuestra calma, en ella, se encuentra un polo opuesto que hace parte de nuestro ser interior. Simplemente obsérvalo y regresa a ti con «solo soy yo». Es el inicio de la nueva historia que Le Magdalena quiere escribir.

‘Simplemente’ es el primer sencillo de ‘Mutante’, la nueva etapa de Le Magdalena, una canción que expone pensamientos y momentos que pasan por la melancolía, la soledad, el dolor, el estrés y la debilidad. ‘Simplemente’ es un momento, un paso a un cambio. No existe luz sin oscuridad.

«En la letra de la canción expreso mi sentir. En medio de tanta depresión y tristeza, al final resuelvo todo con la frase: «solo soy yo». Siempre hay una nueva forma de renacer y la respuesta se encuentra dentro del propio ser. Nosotros poseemos nuestra propia cura, aceptando nuestra humanidad dentro de la vulnerabilidad», comenta Le Magdalena.

‘Simplemente’ fue escrita en un momento oscuro, de mucha depresión, dolor físico, fantasmas, soledad y estrés.

«Sobrellevé esta etapa de mi vida con la compañía musical de Kamy Drums, baterista, con quien decidí dar pasos y entrar al universo de la producción musical en búsqueda de un concepto sonoro y la exploración de estructuras musicales y sonidos no convencionales. En medio de esta experimentación sensorial, trabajamos con Rick Hart (artista y productor) desarrollando gran empatía musical al conocer su creatividad para realizar mezclas e incluir también conceptos cinematográficos que aportan a la canción logrando transportarnos a escenarios más reales», agrega la artista

Musicalmente, la estructura permite entrar a diferentes estados emocionales y aunque la canción empieza algo relajada y medio alegre nos arrastra hacia diferentes emociones.

La letra y armonía hacen parte conceptual de las sensaciones que estaban transitando en su corazón, le magdalena siempre ha disfrutado de la fusión y simplemente no será la excepción, junto a la versatilidad de kamy drums desarrollaron el viaje fusionando géneros como el trap, el son sureño, el bambuco viejo, el Soul, y el rock.

Al pasar por varias quimioterapias y vivir en carne propia una enfermedad como el cáncer, Le magdalena se siente como una sobreviviente que se encuentra explorando y desarrollando su nuevo renacer.

La cantante y compositora colombiana Le Magdalena experimentó muchos cambios emocionales que se verán reflejados en su segundo disco ‘Mutante’, un trabajo en donde la artista expresa las sensaciones del ser y lo que el cuerpo, mente y corazón sienten.

El video de la canción es sencillo, pero profundo. Es tan real como la letra, hecho desde las entrañas, sincero, directo y oscuro.

‘Mutante’, próximo disco de Le Magdalena, será un disco inspirado en el sentir, en la mente y las emociones, en la vida y la muerte. Será un álbum más consciente del ser, más empático, más libre y, a la vez, más conectado con las máquinas, los sonidos espaciales, las alucinaciones, los sueños, la densidad, la cura, el dolor y el cambio para entrar a la calma.

«En ‘Mutante’, los sonidos futuristas y espaciales estarán presentes al igual que el rock y los sonidos que representan la conexión con mis ancestros. Será un álbum involucrado directamente con el despertar de conciencia que todos estamos experimentando en diferentes formas de nuestra vida», concluye Le Magdalena.

