Las siniestras Profecías de Nostradamus para 2020

Michel de Nôtre-Dame, popularmente conocido como Nostradamus, se destacó a lo largo de la historia por sus poderosas predicciones a futuro plasmadas en su obra «Les Propheties». Si bien no se cumplió al pie de la letra su profecía acerca de que el fin del mundo llegaría en 2012, sin dudas han habido cambios y ya el mundo no es el de aquel entonces. Por eso es que sus previsiones siguen siendo tomadas en cuenta a la hora de enfrentar un nuevo año. Y sobre la llegada del 2019, Nostradamus auguró eventos realmente importantes y hasta escalofriantes, según recopila el canal de YouTube Unexplained Mysteries. ¡Te contamos cuáles son para que te vayas preparando! Predicciones de Nostradamus para 2020 Tercera Guerra Mundial La posibilidad de que se concrete una Tercera Guerra Mundial ha sido mencionada en muchas ocasiones, y parece que 2019 será el año en el que se desencadene, según el astrólogo. «Dos veces levantado y dos veces abatido. El este también debilitará al oeste. Su adversario después de varias batallas perseguidas por el mar fallará en el momento de necesidad», escribió Nostradamus en uno de sus pasajes del libro. Las interpretaciones al respecto de sus escritos aseguran que hace referencia a una guerra entre los Estados Unidos y Corea del Norte o Estados Unidos y Rusia, y que el conflicto durará aproximadamente 27 años. Impacto de un asteroide que destruirá parte de la humanidad El mundo deberá prepararse para el impacto de un asteroide con la Tierra, que diezmará a la humanidad: «Un momento de gran violencia coincidirá con la aparición de un cometa en el cielo. El terrorismo nuclear y las catástrofes naturales destruirán nuestro planeta». Nada bueno puede pasar tras esas palabras. Los humanos podremos hablar con los animales Al mejor estilo Dr. Dolittle, nuestra conexión con los animales se volverá mucho más fuerte, y hasta es probable que podamos hablar con ellos. «Los cerdos se convertirán en hermanos del hombre», afirmó Nostradamus. Importantes cambios en el planeta como consecuencia del cambio climático El cambio climático seguirá haciendo de las suyas con el planeta Tierra. Grandes inundaciones, algunas que ya hemos visto a lo largo de 2018, tendrán lugar en países en donde nunca antes se vieron fenómenos de ese tipo. ¡Adiós a los impuestos! La mala administración del dinero, la corrupción y los problemas en la economía mundial harán que la sociedad se organice para cambiar el sistema y los impuestos dejen de ser pagados. El papa Francisco será el último papa de la Iglesia católica Sin especificar los motivos, y de acuerdo a sus profecías, el papa Francisco sería el último máximo pontífice de la Iglesia católica. Grandes erupciones de volcanes El 2018 fue un año de grandes erupciones volcánicas. Estas y nuevas catástrofes afectarán a los territorios con volcanes en el mundo, y habrá mucha destrucción. Cura de enfermedades graves y avances en la medicina Los avances de la medicina darán pasos agigantados en 2019, sobre todo respecto a la cura de enfermedades graves de las que hasta ahora no se conoce más que un tratamiento. La esperanza de vida aumentará Lo de Nostradamus no son solo malos augurios. Como consecuencia de su presagio anterior sobre los avances en la medicina, el astrólogo también predice que la esperanza de vida de las personas aumentará. Se eliminarán las barreras idiomáticas Ya sea por el invento de un idioma universal, o de alguna tecnología que permita eliminar esta división entre las diferentes culturas, el 2019 será un año que nos permitirá comprendernos fácilmente entre todos, según Nostradamus. Está claro que estas son meras profecías de un astrólogo del 1500 quien, en algunas ocasiones, ha tenido aciertos. No debe ser tomado al pie de la letra, pero está en cada uno retener sus predicciones para que, pasado el año, podamos comprobarlas con los hechos. Gran Terremoto en Estados Unidos Occidental. Nostradamus predijo que en este año o siguientes se puede producir un gran terremoto. Algo que no es descartado por expertos en sismología, que llevan advirtiendo hace años, de que hay cada vez más probabilidades de que se produzca un terremoto en la zona de California, la famosa falla de San Andrés. Los terremotos que ya se han producido en México serían la antesala del que tiene que llegar a Estados Unidos. Profecía Nostradamus 112. Esta profecía indica que el Papa Francisco será el último Papa de la Iglesia Católica. El propio Papa ya lo indicó hace tiempo, me quedan unos años para ver al Padre. El Papa Francisco puede ser el último representante de Pedro el romano en la tierra. Nostradamus y Trump y la tercera Guerra Mundial. Los investigadores más importantes ya mencionan que Nostradamus predijo la llegada de Trump a la Casa Blanca. En la Cuerteta 81 de la Centuria III define a Trump como el gran aullador, sinverguenza y audaz, aunque aquí cabría decir que se trata de una persona tramposa, egocéntrica y sin escrúpulos. Para el 2019 se están barajando dos textos sobre Nostradamus, él que habla de la audacia de la contienda, el puente rojo y la ciudad desmayada de miedo, abre la posibilidad a eventos traumáticos, como pueden ser atentados terroristas o conflictos de mayor envergadura. Algunos hablan de una tercera guerra mundial, si bien parece que puede ser contra Oriente, algunos analistas indica que Nostradamus pudo haber errado y el coflicto esté mas cercano en Corea del Sur o en la Venezuela chavista. El segundo texto más inquietante de Nostradamus dice la trompeta falsa, que oculta la locura hará que Bizancio cambie su lesgilación o leyes. Esta profecía se interpreta como que la trompeta, hace referencia a Trump y Bizancio que en su día era el centro del mundo, sería hora Estados Unidos. La legislación o leyes se puede entender como el orden mundial o el derecho internacional. Se establecerán sistemas de comunicación con los animales. Cada vez son más las investigaciones encaminadas a establecer vínculos relacionales con los animales. Hace poco un grupo de jóvenes invento un kit que permitía dar órdenes mediante impulsos electrónicos a una cucaracha, además se podía gestionar desde tu teléfono móvil. Gran crisis mundial, Nostradamus decía que los ricos morirán muchas veces, de hecho podemos decir que esta predicción lleva ya años cumpliéndose. Nos encontramos inmersos en en una gran crisis, y desgraciadamente no sabemos cuando puede tener fin. Los rayos solares pueden afectar a la tierra, Nostradamus afirmaba que los campos serán quemados por el calor, y que el cielo dejará cada vez más paso a los rayos solares. Actualmente fenómenos como el cambio climático, que ya casi nadie pone en duda, así como la pérdida de la capa de ozono, certificarían que esta predicción ya se está cumpliendo. Aumentará la esperanza de vida, Nostradamus afirmaba que la esperanza de vida podría llegar a los 200 años. Esta predicción parece un poco lejana, pero hay que tener en cuenta que la esperanza de vida de la humanidad ha crecido más del triple en los dos últimos siglos, no es de extrañar, si sigue esta progresión que se pudiera alcanzar la cifra de 200 años, que puede parecer una auténtica quimera. Se producirá la cura de enfermedades importantes, quizás esto puede ir relacionado con los avances que realiza la medicina actualmente, donde se esperar poder erradicar la mayoría de los cánceres o enfermedades de tipo viral como el sida.

