Lea todo sobre el virus de Marburgo, el que podría desatar la peor pandemia de la historia

¿Qué es el virus de Marburgo?

El virus de Marburgo (MARV) es un patógeno que causa una enfermedad conocida como enfermedad por el virus de Marburgo (EVM), que es una forma de fiebre hemorrágica viral. Este virus pertenece a la familia Filoviridae, la misma que causa el ébola, y se considera un virus altamente peligroso debido a su alta tasa de letalidad, que puede oscilar entre el 24% y el 88% en diferentes brotes .

Síntomas y transmisión

Los síntomas de la EVM son similares a los de la enfermedad por virus del ébola e incluyen fiebre, dolor de cabeza, dolor muscular, y en etapas avanzadas, hemorragias internas y externas. La transmisión del virus puede ocurrir a través del contacto con fluidos corporales de personas infectadas, así como por el contacto con murciélagos, que son considerados el huésped natural del virus .

Tratamiento y prevención

Actualmente, no existen vacunas ni tratamientos antivirales aprobados específicamente para la EVM. Sin embargo, se están desarrollando diversas opciones de tratamiento y vacunas en ensayos clínicos .

La atención médica se centra en el soporte sintomático, que incluye la rehidratación y el manejo de los síntomas para mejorar las tasas de supervivencia

.En resumen, el virus de Marburgo es un agente patógeno grave que representa un riesgo significativo para la salud pública, especialmente en regiones donde se han reportado brotes.

Datos y cifras

La enfermedad por el virus de Marburgo (EVM), anteriormente conocida como fiebre hemorrágica de Marburgo, es una enfermedad grave y a menudo mortal que afecta a los seres humanos.

La tasa media de letalidad de la EVM ronda el 50%. En brotes anteriores, esta tasa ha oscilado entre el 24% y el 88%.

La atención de apoyo con rehidratación y un tratamiento sintomático mejoran la supervivencia.

Actualmente no existen vacunas ni tratamientos antivíricos aprobados para la EVM; sin embargo, distintas vacunas y tratamientos farmacológicos se encuentran en fase de desarrollo.

Se considera que el huésped natural del virus de Marburgo es el Rousettus aegyptiacus, un murciélago frugívoro de la familia Pteropodidae. El virus se transmite de estos murciélagos al ser humano y se propaga a través de la transmisión de persona a persona.

La implicación comunitaria es fundamental para controlar con éxito los brotes.

El virus de Marburgo y el virus Ravn, que pertenecen a la especie Orthomarburgvirus marburgense, son los agentes causantes de la enfermedad por el virus de Marburgo, una enfermedad con una tasa de letalidad de hasta el 88% que, sin embargo, puede disminuir notablemente si el paciente recibe la debida atención de manera temprana.

Ambos virus forman parte de la familia Filoviridae (filovirus), a la que pertenece el género Orthoebolavirus. Aunque los virus que las causan son diferentes, las enfermedades del Ébola y por el virus de Marburgo son clínicamente similares. Ambas enfermedades, consideradas raras, pueden provocar brotes con altas tasas de letalidad.

La EVM se identificó por vez primera en 1967, después de que se produjeran dos brotes simultáneamente en Marburgo y Fráncfort (Alemania) y en Belgrado (Serbia). Esos brotes se asociaron al trabajo en laboratorios con monos verdes africanos (Cercopithecus aethiops) importados de Uganda. Posteriormente, se han notificado brotes y casos esporádicos en Angola, la República Democrática del Congo, Guinea Ecuatorial, Ghana, Guinea, Kenya, Sudáfrica (en una persona que recientemente había viajado a Zimbabwe), Tanzanía y Uganda. En 2008, se notificaron dos casos independientes en viajeros que habían visitado una cueva habitada por colonias de murciélagos Rousettus aegyptiacus en Uganda.

Transmisión

Inicialmente, la infección por la EVM en personas es el resultado de una exposición prolongada a minas o cuevas habitadas por colonias de murciélagos frugívoros Rousettus.

Una vez el virus ha pasado a la población humana, la transmisión se produce por contacto directo de la piel lesionada o las mucosas con sangre, secreciones, órganos u otros líquidos orgánicos de personas infectadas, así como con superficies y materiales contaminados con dichos líquidos, como ropa personal o de cama.

Es frecuente que trabajadores de la atención de la salud que tratan a pacientes que se sospecha o se ha confirmado que han contraído esta enfermedad también se infecten con la EVM como consecuencia del contacto estrecho sin las debidas precauciones en materia de control de las infecciones. La transmisión a través de equipos de inyección contaminados o de lesiones ocasionadas por pinchazos con agujas se asocia a una forma más grave de la enfermedad, un deterioro rápido y, posiblemente, una mayor tasa de letalidad.

También pueden contribuir a la transmisión del virus las ceremonias funerarias en que los dolientes tienen contacto directo con el cuerpo del difunto.

Las personas no transmiten la enfermedad mientras no sean sintomáticas, y seguirán siendo infecciosas mientras el virus continúe estando presente en la sangre.

Síntomas de la EVM

El periodo de incubación (es decir, el intervalo entre la infección y la aparición de los síntomas) oscila entre 2 y 21 días.

La EVM empieza bruscamente, con fiebre elevada, cefalea intensa y gran malestar, así como con frecuentes dolores musculares. Al tercer día pueden aparecer diarrea acuosa intensa, dolor y cólicos abdominales, náuseas y vómitos. Se han notificado erupciones cutáneas que no producen picor en pacientes entre dos y siete días después del inicio de los síntomas.

A partir del quinto día de la enfermedad, los pacientes pueden presentar manifestaciones hemorrágicas, incluida la presencia de sangre fresca en los vómitos y las heces o hemorragias en la nariz, las encías y la vagina. También puede haber sangrado en los puntos de venopunción (a través de los cuales se obtiene acceso intravenoso para administrar líquidos u obtener muestras de sangre). La afectación del sistema nervioso central puede provocar confusión, irritabilidad y agresividad. Se han descrito asimismo casos ocasionales de orquitis (inflamación de uno o ambos testículos) en la fase tardía de la enfermedad.

En los casos mortales, el óbito suele producirse entre ocho y nueve días después del inicio de los síntomas, generalmente precedido de grandes pérdidas de sangre y de choque.

Diagnóstico

Desde un punto de vista clínico, puede resultar difícil distinguir la EVM de otras enfermedades infecciosas como el paludismo, la fiebre tifoidea, la sigelosis, la meningitis u otras fiebres hemorrágicas víricas. Para confirmar que la causa de los síntomas es el virus de Marburgo se emplean los siguientes métodos de diagnóstico:

ensayo de inmunoadsorción enzimática (ELISA) para la detección de anticuerpos

pruebas de detección de antígenos

reacción en cadena de la polimerasa con transcriptasa inversa (RT-PCR)

aislamiento del virus por cultivo celular en laboratorios de máxima contención.

El manejo de muestras obtenidas de los pacientes entraña un peligro biológico extremo; las pruebas analíticas con muestras no inactivadas deben realizarse en condiciones de máxima contención biológica. Todas las muestras biológicas no inactivadas deben empaquetarse utilizando el sistema de triple envasado para su transporte nacional o internacional.

Tratamientos y vacunas

Un tratamiento de apoyo temprano e intensivo, en particular la rehidratación y el tratamiento de síntomas concretos, puede mejorar la supervivencia.

Actualmente, no hay vacunas o tratamientos antivíricos aprobados para la EVM.

Existen anticuerpos monoclonales y antivíricos candidatos, así como vacunas candidatas que pueden evaluarse en ensayos clínicos.

El virus de Marburgo en los animales

Se considera que los huéspedes naturales del virus de Marburgo son los murciélagos Rousettus aegyptiacus. Estos murciélagos frugívoros no padecen una forma detectable de la enfermedad; en consecuencia, la distribución geográfica del virus de Marburgo podría coincidir con la de estos animales.

Los monos verdes africanos (Cercopithecus aethiops), importados de Uganda, fueron la fuente de infección humana durante el primer brote de EVM.

La inoculación experimental en cerdos con diferentes especies de Orthoebolavirus reveló que estos pueden infectarse por filovirus y eliminar el virus de su organismo. Por ese motivo, debería considerarse a los cerdos como un huésped con capacidad para amplificar los brotes de EVM. En las explotaciones porcinas de África deben adoptarse medidas preventivas para evitar que los cerdos se infecten a través del contacto con murciélagos frugívoros.

Prevención y control

La implicación comunitaria es fundamental para controlar cualquier brote. Las actividades de control de brotes se basan en la aplicación de una serie de medidas relacionadas, entre otros aspectos, con el manejo de los casos, la vigilancia y el rastreo de contactos, unos buenos servicios de laboratorio, la prevención y el control de las infecciones en los establecimientos de salud, unas inhumaciones seguras y dignas y la movilización social.

Se puede reducir eficazmente la infección humana creando conciencia acerca de los factores de riesgo de la EVM y de las medidas que se pueden adoptar a título individual.

Los mensajes orientados a la reducción del riesgo deberían centrarse en distintos factores:

La reducción del riesgo de transmisión del murciélago al ser humano como consecuencia de una presencia prolongada en minas o cuevas que albergan colonias de murciélagos frugívoros. Las personas que visitan estos lugares o trabajan en ellos deberían usar guantes y vestir otras prendas de protección adecuadas, incluidas mascarillas. Durante los brotes, deben cocinarse bien todos los productos animales, como la sangre y la carne, antes de consumirlos.

como consecuencia de una presencia prolongada en minas o cuevas que albergan colonias de murciélagos frugívoros. Las personas que visitan estos lugares o trabajan en ellos deberían usar guantes y vestir otras prendas de protección adecuadas, incluidas mascarillas. Durante los brotes, deben cocinarse bien todos los productos animales, como la sangre y la carne, antes de consumirlos. La reducción del riesgo de transmisión de persona a persona en la comunidad por contacto directo o estrecho con pacientes infectados, especialmente con sus líquidos orgánicos. Hay que evitar el contacto físico estrecho con pacientes con la EVM. Debe aislarse en un centro de tratamiento designado a tal efecto a los pacientes que se sospeche han contraído la EVM o se haya confirmado que la han contraído para que reciban atención temprana y se evite la transmisión en el hogar.

en la comunidad por contacto directo o estrecho con pacientes infectados, especialmente con sus líquidos orgánicos. Hay que evitar el contacto físico estrecho con pacientes con la EVM. Debe aislarse en un centro de tratamiento designado a tal efecto a los pacientes que se sospeche han contraído la EVM o se haya confirmado que la han contraído para que reciban atención temprana y se evite la transmisión en el hogar. Las comunidades afectadas por la EVM deben hacer lo posible por informar debidamente a la población acerca de la naturaleza de la enfermedad y de las medidas necesarias en materia de contención de los brotes.

deben hacer lo posible por informar debidamente a la población acerca de la naturaleza de la enfermedad y de las medidas necesarias en materia de contención de los brotes. Las medidas de contención de los brotes incluyen la inhumación segura y digna de los fallecidos, la identificación de las personas que puedan haber estado en contacto con una persona infectada por la EVM y su seguimiento durante 21 días, las medidas para separar a las personas enfermas y evitar que la enfermedad se siga propagando y la atención de los enfermos confirmados y el mantenimiento de una buena higiene y limpieza del entorno.

Con información de la OMS

Lea todo sobre el virus de Marburgo, el que podría desatar la peor pandemia de la historia was last modified: by

¿Te gustó este artículo? ¿Quieres recibir notificaciones en tu correo sobre este tema? Suscribete a nuestro Newsletter GRATIS haciendo Click Aquí