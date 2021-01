League of Legends, El papel del Jungler

En League of Legends, el jungler tiene uno de los roles más singulares del juego. A diferencia de los otros cuatro roles, el jungler no juega en una ruta estándar en el que se enfrentan a la ruta del enemigo y a los súbditos de la granja para acumular oro y experiencia, sino que tienen la tarea de vagar entre rutas, asegurar objetivos neutrales y ayudar a ruta superior, media e inferior.

Debido a que estás constantemente dando vueltas alrededor de la grieta, jugar como Jungler te permite tener la mayor presencia en el mapa general en el juego, una gran oportunidad para cualquiera que busque llevar juegos o escalar la clasificación.

En esta guía te mostraremos claves y consejos para el rol del Jungler, entender este rol es una de las herramientas más invaluables que cualquier jugador de League of Legends puede tener en su arsenal.

No solo es útil para los aspirantes a principales del Jungler, sino que también es crucial que todos los demás roles lo conozcan. Si puedes predecir los movimientos del Jungler enemigo, puedes evitar emboscadas que cambian el juego y terminan en tragedia.

O mejor aún, incluso puedes colocar trampas o atrapar al jungler enemigo mientras están en sus campamentos con poca salud para conseguir bajas fáciles.

En primer lugar, la selección de campeones es muy flexible para el rol de la jungla, puedes elegir un tanque, un mago, un matón, lo que creas que se adapta mejor a la composición de tu equipo. Sin embargo, diferentes campeones sobresalen en los tres roles principales diferentes del jungler, que consisten en Ganking, Farming y Controlling.

Ganking implica tender una emboscada a los carriles enemigos y al jungler opuesto, debilitarlos, negarles oro y experiencia, y básicamente solo ralentizar sus avances.

La agricultura implica despejar tantos campamentos de monstruos como sea posible con el propósito de convertirse en un monstruo tardío del juego, campeones como el Maestro Yi sobresalen en este papel.

Finalmente, el control del mapa incluye proporcionar guardianes y visión para el equipo aliado, ayudar a otros carriles a derribar las torretas y, básicamente, presionar el mapa del equipo enemigo.

Al principio del juego, como Jungler, te concentrarás en completar la ruta de la jungla que hayas elegido. Trate de que sus aliados se rijan por usted. Todo lo que requiere es que aterricen el primer ataque sobre un monstruo y luego huyan. Esto te dará unos segundos en los que la criatura intentará perseguirlos y ahorrarte algunos golpes.

Por lo general, comenzarías con un beneficio rojo o azul, y luego terminarías un lado de la jungla o irías directamente al otro beneficio para evitar que los Junglers enemigos te roben tu beneficio. Una vez que su ruta esté en marcha, mire constantemente a través del mapa y en cada carril para ver si se están desarrollando oportunidades para emboscadas.

Una emboscada de nivel 3 es muy fuerte ya que con la correa inicial, estarías realizando la emboscada en el nivel 3 mientras que todos los demás todavía están en el nivel 2, alternativamente, si tus aliados están empujando hacia arriba en los carriles, intenta completar una ruta completa en ambos lados antes volver a la base para comprar su primer conjunto de artículos.

Esté atento al jungler enemigo y no tenga miedo de ir a la jungla del lado enemigo para colocar algunos resguardos, esto le brinda a usted y a su equipo información valiosa para evitar ganks enemigos o incluso contra gank.

En la mitad del juego continúe buscando oportunidades para emboscar, la mejor estrategia sería ayudar a una bola de nieve en el carril ganador, ayudar a los carriles perdedores solo debería ser su segunda opción, ya que si un carril se está quedando atrás tanto, todavía estaría como mucho a la par con el enemigo incluso si puedes asegurar la muerte, mientras que si ayudas a una bola de nieve del carril ganadora, es muy probable que tu compañero de equipo pueda matar en solitario al carril, después de lo cual te libera para ayudar en otras áreas del mapa. Los objetivos neutrales se vuelven más importantes ahora, recuerde hacer ping en su carril inferior para proteger y ayudar a asegurar los primeros dragones.

En el juego tardío, los objetivos neutrales se vuelven aún más importantes, ya estarás mirando al Elder Dragon y al Baron Nashor, así que asegúrate de que estén protegidos y prepárate para hacer un movimiento sobre ellos si ganas una pelea en equipo o ves tus oponentes se dividieron en el otro lado del mapa.

Cultivar la jungla se vuelve una tarea menos importante en esta etapa del juego. Definitivamente querrás sacar los campamentos cuando tengas un momento libre, pero tu prioridad debe estar en las mejoras azules y rojas. Uno de los errores más comunes para los principiantes de la jungla es que continúan cultivando la jungla en el juego tardío cuando debería estar ayudando al equipo a empujar carriles y derribar torres.

A continuación se muestran algunos puntos clave de Jungling:

– ¡GANK! El mayor impacto que tienes en el juego es gankear carriles con éxito, especialmente durante la fase inicial de carriles. Intenta emboscar con tanta frecuencia como puedas, es posible que no puedas conseguir una muerte, pero al menos debería ralentizarlo o quemar su flash, todo ayuda.

– ¡Ward! Guarda importantes beneficios, dragones, río, en todas partes. Eres el único miembro del equipo que puede deambular libremente por el mapa sin tener miedo de perder experiencia y oro en el carril, proporcionando tanta información visual a tu equipo como sea posible.

– ¡Ping! Si bien tu compañero de equipo puede estar demasiado concentrado

Como carrileros, al comprender el papel del Jungler les permite trabajar mejor junto con el Jungler en situaciones como emboscadas y peleas en equipo, www.eldorado.gg ahora ofrece servicios de mejora de League of Legends donde puede mejorar su clasificación al dúo haciendo cola con un profesional, esta también sería la mejor oportunidad para aprender de los mejores y cómo trabajar mejor con el jungler del equipo para llevar el éxito al equipo, una oportunidad emocionante que no debe perderse.

