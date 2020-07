Lebel nominado a los Premios Pepsi Music 2020

La propuesta musical auténtica y repleta de romanticismo de la agrupación zuliana Lebel y la disciplina que han demostrado en su trayectoria ha sido reconocida por los Premios Pepsi Music en su octava edición, tras revelar que estos talentosos jóvenes debutan con su primera nominación en la categoría Mejor Álbum Pop con su disco “Pasado / Presente” el cual lanzaron en noviembre de 2019 y que reúne los éxitos que han marcado pauta en su exitosa carrera con la que han traspasado fronteras.

Este material cuenta con 9 canciones, entre las cuales resaltan algunos de sus éxitos como “Decirte Adiós”, “Sin Palabras”, “Te Quiero Grande” y su más reciente promocional “Vuelve”. Estas canciones están disponibles en todas las plataformas musicales y han sido reproducidas como también descargadas por su fiel fanaticada, colocándolos así en la preferencia de sus playlists.

A través de su cuenta en Instagram (@lebelmusic), sus integrantes expresaron su emoción ante esta importante noticia:

«Estamos muy felices por recibir esta nominación a los #PremiosPepsiMusic Queremos agradecer a @pepsiven y a todo el equipo Lebel. Compartimos este hermoso momento con ustedes nuestros fanáticos y los invitamos a VOTAR!!! Es muy sencillo, solo hagan click en el link que dejamos en la biografía y traigamos ese premio a casa”.

Para votar por Lebel debes ingresar a la página www.premiospepsimusic.com y ubicar la categoría Pop y hacer click en “Pasado / Presente” de la agrupación.

Para más información, visita su Instagram: @lebelmusic