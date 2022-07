Lechería Será El Anfitrión De La Gira De Servicio LG

Lechería , VENEZUELA Ya Caracas y Valencia fueron sede de la Gira de Servicio Postventa de LG Electronics, que ofrece a clientes y aliados asistencia personalizada en cuanto a revisión y/o reparación de los productos de la marca. Ahora es el turno de Lechería.

Las dos giras de servicios de LG Electronics realizadas tanto en Caracas como en Valencia, resultaron ser un éxito para los clientes, que tuvieron la oportunidad de acudir con sus equipos para el diagnóstico y reparación, completamente gratuitos.

Esta tercera Gira de Servicio tendrá lugar en la tienda DAKA de Lechería estado Anzoátegui, los días viernes 5 y sábado 6 de agosto, en el horario de 9:00 am a 4:00 pm. Las personas interesadas solo deben acudir con los equipos LG que requieran reparación, y el equipo técnico autorizado por la marca los evaluará y hará las reparaciones y reposiciones necesarias para su buen funcionamiento.

A la fecha, con Caracas y Valencia, han sido atendidas más de 300 personas, quienes han llevado electrodomésticos con una antigüedad de 15 años aproximadamente, siendo evidente la durabilidad y vanguardia de los equipos de la marca. Los equipos recibidos han sido: televisores, reproductores blue ray, home teathers, microondas, aspiradoras, neveras, aparatos de aire acondicionado y lavadoras, que fueron revisados y reparados sin ningún costo en el mismo lugar del evento.

“Estamos muy entusiasmados de poder retomar estos eventos en Venezuela. Los clientes están felices de poder contar con nosotros como siempre lo han hecho a lo largo de nuestra estadía en el país. Seguiremos recorriendo cada espacio y todos los rincones, demostrando nuestro apoyo a todos los venezolanos”, expresó Aaron Romero, director de Marketing de LG Electronics para Latinoamérica.

La invitación es para los habitantes de Lechería y sus alrededores, para que no pierdan la oportunidad de llevar esos equipos que puedan tener en casa sin uso, por alguna falta de repuesto y participen de esta gran Gira de Servicio para poderlos chequear y poner a funcionar sin costo alguno.

LG Electronics seguirá recorriendo todo el territorio nacional para llegar a más clientes y seguir ratificando su compromiso con Venezuela, como lo ha hecho desde hace más de 20 años de operaciones ininterrumpidas. A través de la cuenta de Instagram @lgelectronicsca, es posible obtener todos los detalles de las próximas giras de servicio, locaciones y horarios, para que los usuarios no se pierdan esta increíble oportunidad de contar con el diagnóstico y reparación gratuita de sus equipos a manos de un agente autorizado.