Lefem Sigue Enamorándonos Con Su Versatilidad Musical

Nani y Ohana presentaron su más reciente tema “Sin Ti Nada” donde le apuestan a la bachata romántica con una letra que te conquista al oírla por primera vez.

Desde diciembre de 2013, Lefem nos regala buena música hecha por la pareja conformada por Nani Goncalves (voz) y Ohana Flores (Bajista y Productor Musical). En su haber tienen un disco titulado ‘Sueño’ y un EP. Hoy trabajan en su segunda producción de la que se desprende “Sin Ti Nada” una bachata escrita por Nani y Ohana, quien además fue el productor musical. El tema y el video fueron grabados en Madrid. El clip se filmó en el parque El Retiro.

“En esta oportunidad quisimos incorporar músicos invitados y en la percusión estuvo Julio Alcocer, en el piano Andres Eduardo Zapata y en los coros Miguel Chakarji. Esta es una bachata romántica para que la dediquen a ese ser especial en sus vidas” comentó la vocalista de la agrupación.

Lefem radica en España desde 2016 y durante este tiempo no han dejado de hacer música. En plena pandemia, julio de 2020 estrenaron ‘Caribe’ con el que han tenido una aceptación positiva sumando miles de reproducciones en su canal de YouTube y descargas en las plataformas digitales. En noviembre lanzaron ‘En Mi Imaginación’, en marzo de 2021 ‘Dale’, en mayo ‘Cállate’ y ahora en junio ‘Sin Ti Nada’. «Todos estos temas han salido con video. “De los 5 videos, cuatro los hemos producido y grabado nosotros. En total ya hemos lanzado 5 canciones de este segundo disco. El objetivo es estrenarlo hacia septiembre/octubre de este año” agregó Ohana.

Un poco más de LEFEM

Nani y Ohana regalan buena vibra, mucha energía dentro de la fusión del pop, neo-soul unidos a sus sonidos latino-caribeño. La impecable voz femenina y un estilo muy marcado que les da un sonido propio y original.

Residenciados en Madrid, siguen trabajando en la música y con este segundo disco prometen conquistar el mercado europeo y gran parte del latino. Venezuela, España, Estados Unidos, Chile y Perú, son los países donde este dúo ha tenido mayor receptividad en los últimos años.

Nani y Ohana también escriben y producen temas para otros artistas, convirtiéndolos en unos artistas y músicos completos, respetados dentro del gremio.

RRSS

@Lefem.oficial

@OhanaBass @NaniGoncalves_