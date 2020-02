El legendario Pelao Guayanés

El Pelao Guayanés, propio del sureste de Venezuela, se prepara originalmente con gallina; es un plato producto de la mezcla culinaria traída por los inmigrantes caribeños, sobre todo de Trinidad y Tobago, que llegaron a Tierra Firme en busca de una nueva vida en los pueblos mineros, dejándonos aromas a curry, vegetales y arroces de marcada ascendencia asiática (árabe e india).

Este plato, hermano del Pelau trinitario (que se prepara con cualquier tipo de carne: res, pescado, gallina…), puede elaborarse en una versión corta usando pollo cocido, quizás del día previo, lo cual reduce los tiempos de cocción de un plato principal con presencia como este, en donde el arroz queda suelto y al dente, inmerso en un líquido suave, terso, coloreado como caramelo, como una especie de asopado de arroz con pollo.

Pelao Guayanés (con pollo)

Asopado de arroz con pollo y curry

Ingredientes 500 gr de pollo cocido y troceado (sin huesos) 1 1/2 taza de arroz de grano largo 1 cucharada de papelón (piloncillo o panela) o 3 cucharadas de azúcar negra. 1 1/2 L de caldo de pollo sin sal 1 taza de aceite vegetal (maíz, girasol, canola o soja…) 100 gr de cebolla blanca finamente picada (o 1 cebolla mediana) 20 gr ají dulce picado (o 1 cucharadita de pimiento español en polvo) Alcaparras y aceitunas verdes rellenas al gusto. 50 gr de pimentón picado (pimientos) 1 cucharadita de ajo picado 1/2 cucharadita de comino molido 1 cucharada de curry en polvo 2 ramas de cebollín (cebolla de verdeo) 1 rama de ajo porro (puerro) 250 gr de guisantes verdes (petit pois) cocidos y escurridos. 1 cucharada de salsa inglesa 1 cucharadita de mostaza preparada 2 cucharadas de vino (blanco) Sal y pimienta blanca al gusto

Preparación En un caldero grande colocar 3/4 taza de aceite junto con el papelón (o azúcar negra). Cocer por unos 5 minutos a fuego medio, para que se forme un caramelo aceitoso. Añadir el pollo e impregnar con la mezcla por unos 5 minutos, luego escurrir y reservar Añadir el resto del aceite (1/4 taza) al caldero, y al calentar el aceite incorporar a freir: cebolla, ajo, cebollín, ají, pimentón, puerro y las especias en polvo. Remover unos 3 minutos. Devolver el pollo al caldero sobre los vegetales y especias fritas. Procurando que se bañen de la mezcla. Agregar la mostaza, la salsa inglesa, la sal y la pimienta. Agregar el arroz y cocinar por unos 5 minutos a fuego alto. Bajar el fuego y agregar las aceitunas (enteras o picadas) y las alcaparras, seguir cocinando a fuego bajo por 15 minutos. Incorporar los guisantes y el vino, y rectificar la sal. Siga cocinando 10 minutos más o hasta que el arroz este al dente (cocido pero no muy blando). Receta de Yolanda Brito en CocinayRecetas

