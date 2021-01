Leidy Carolina se lanza como solista con “Deja los Celos”

La cantante colombiana Leidy Carolina emprende su carrera como solista con “Deja los Celos”, tema que sirve como abreboca de su primera producción discográfica.

El tema, que ha logrado calar rápidamente en las radios colombianas y que se encuentra disponible en todas las plataformas digitales, contó con la autoría del artista Carlos Correa.

“Siempre fue un sueño para mí lanzarme en el ámbito musical como solitas, hoy día es un sueño cumplido y prometo no defraudar a mis seguidores”, comentó la artista colombiana.

Es importante mencionar que Leidy Carolina ha dicho presente en diferentes festivales tales como: Leyenda Vallenata, Nocaima Cundinamarca, Apartado, Turbo, Necoclí, Sincelejo Sucre, BuenaVista, Córdoba, Santa Marta, Magdalena, San Marcos Sucre, Ayapel, Córdoba, que le permitieron poner el alto el nombre de su país.

En 2017, la artista también estuvo en España representando a su tierra en el evento “Verseando con Ingenio”, un evento llevado a cabo en las Islas Canarias.

Para seguir los pasos de la intérprete que promete ser un éxito seguro en menos tiempo de lo espera, síguela a través de @LeidySalgado122.

