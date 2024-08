Leo Polanco Presenta su Nuevo Sencillo “Dime Corazón”

El talentoso cantante dominicano Leo Polanco regresa con su nuevo sencillo “Dime Corazón”, una continuación apasionante de su éxito anterior “Mentirosa”. Esta nueva canción nos sumerge en la cruda secuela del desamor, capturando el dolor abrasador que siente un hombre tras descubrir que ella se ha ido. Con cada latido de su corazón, se refleja su lucha por aceptar la pérdida de la mujer que era su mundo.

“Dime Corazón” no solo explora las profundidades del desamor, sino que también añade un giro de alta tensión a la historia. Mientras el protagonista navega a través de esta tormenta emocional, enfrenta una solicitud urgente del Patrón para que le brinde apoyo, aumentando la presión a medida que lucha por recuperar el control y salvar todo lo que le es querido. Este capítulo se convierte en una parte intensa y electrizante de su historia.

El sencillo ha sido compuesto por Jesús Emilio De La Rosa y Leo Polanco, con arreglos de Jesús Emilio De La Rosa y Leo Polanco. Los talentosos músicos que han participado en esta producción incluyen a Diomedez Parra en el piano, Dario Parra en el bajo y Jesús Emilio De La Rosa en la batería. La producción ha estado a cargo de Leo Polanco y Jesús Emilio De La Rosa.

“Dime Corazón” promete ser una experiencia musical inolvidable, reflejando la maestría de Leo Polanco y su equipo en la creación de ritmos que tocan el alma y cuentan historias profundas y conmovedoras.

