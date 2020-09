Leocenis García: Estas elecciones son un plebiscito para demostrarle al Gobierno que el país está en su contra.

En una entrevista exclusiva con QUÉ PASA, Leocenis García, fundador del movimiento político Prociudadanos, indicó que producto de «profundas irregularidades» que hay dentro de otros partidos políticos, Prociudadanos tomó la decisión de ir solo y sin alianzas con los partidos que hacen parte de la Mesa de Diálogo con el Gobierno, ni con otros partidos.

A su juicio, dichas irregularidades se reflejan cuando los partidos «que se llaman a sí mismos oposición», no se preocupan en reclamar por las garantías electorales, la observación internacional en los comicios y sobretodo «no se preocupan por un tema importante como lo son los testigos de mesa dentro de los centros de votación».

«Prociudadanos es un partido que está vinculado a los barrios, a los más pobres y somos un partido de oposición que ha decidido ir solo, sin alianzas con otros partidos a las elecciones de este 6 de diciembre», dijo.

Leocenis García manifestó que Venezuela no está asistiendo a unas elecciones para que unos diputados hagan leyes, porque «el país tiene grandes problemas y estas elecciones son un plebiscito para decirle al Gobierno Nacional que los ciudadanos están en contra de todo lo se ha hecho.

«Estas elecciones son una oportunidad para volver al carril democrático y mostrarle al mundo lo que no le demostramos desde el 2015, cuando abandonamos la vía electoral, que en Venezuela la oposición es mayoría y, en consecuencia tiene que llegar al poder (…) El Gobierno tiene que facilitar las condiciones para que hayan unas nuevas elecciones presidenciales en corto plazo, que permitan pacificar al país», expresó.

«La verdadera oposición»

Sobre la decisión de un número considerable de dirigentes de oposición en Venezuela, de no participar en los comicios del 6-D, García aseveró que «la mayoría de la militancia de los partidos de oposición van a participar» y, señaló «quienes no participarán son cuatro gatos que dirigían el G4 y por más que así lo quiera Estados Unidos, el país no son cuatro gatos».

«El país es la Conferencia Episcopal Venezolana, son los militantes de esos partidos que se están postulando, somos las nuevas organizaciones políticas que estamos participando, los gremios y empresarios. Todo el país está reclamando que hayan unas elecciones en Venezuela que provoquen que el Gobierno retroceda en su política económica, social e internacional que tiene a el país sumido en un desastre», ratificó.

Sin embargo, el fundador de Prociudadanos quien el pasado 14 de agosto anunció su candidatura como diputado para la AN por lista nacional; considera que actualmente «hay muchos partidos que están yendo a la contienda electoral que no son oposición». «Ahora hay muchos partidos que quieren dormir con el Gobierno, Prociudadanos es una alternativa democrática sobre todo para los jóvenes que quieren enfrentar a Nicolás Maduro», añadió.

Garantías

Entre las garantías que desde Prociudadanos piden para que se realicen unos comicios electorales libres y justos, Leocenis García mencionó:

1. Pedir a la Organización de la Naciones Unidas (ONU) la figura de asistencia técnica electoral, para haya un «árbitro imparcial».

2. Cumplir con los estándares de la Organización de los Estados Americanos (OEA), aunque Venezuela no forme parte de la misma. Sobre esto, García comentó que envió una carta al secretario general de la OEA, Luis Almagro solicitándole los estándares mínimos que pide el organismo para unas elecciones.

3. Garantía de seguridad para los testigos de mesa, para lo cual Prociudadanos está liderando un comando de defensa del voto, en donde participan otros partidos opositores, donde cada partido tiene su experto electoral (en el caso de Prociudadanos es Bernardo Vadacchino), quienes están diseñando un plan de acción que permita preparar a los testigos y asistirlos logísticamente para que cuando se cierren las mesas de votación, ellos pasen a una sala de totalización los resultados que hayan en los más de 13mil centros electorales en todo el país.

Respuesta de Luis Almagro a Prociudadanos

En todo el país

Con relación a los candidatos que postularán como diputados para la AN, García manifestó que su partido está postulando a diferentes representantes sociales vinculados con la lucha indígena e incluso la lucha feminista, ya que el dirigente opositor se caracterizó como «un feminista» con una profunda esperanza en las mujeres de Venezuela.

Así mismo, agregó que Prociudadanos está coordinado en el Zulia por Héctor Marval, empresario y líder social y Yenfred Smith, líder sindical. «Prociudadanos lleva candidatos en todos los circuitos del estado Zulia. La gente que quiera votar realmente por la oposición, tiene que votar por la tarjeta de Prociudadanos, que es la tarjeta verdadera de la oposición en Venezuela”.

