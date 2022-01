Leonardo Puga galardonado con el CC Awards como «Fotógrafo del año»

Leonardo Puga galardonado con el premio CC Awards como «Fotógrafo del año»

El fotógrafo Leonardo Puga, más conocido como «imruso», ha sido galardonado este miércoles con el premio CC Awards 2021 en la categoría «Fotógrafo del año» por su trabajo centrado en el mundo del freestyle.

Sus fotografías han permitido acercar a los seguidores las imágenes de sus ídolos, por lo que este prestigioso certamen concede a «imruso» el reconocimiento como «Fotógrafo del año».

«Estoy muy feliz de haber ganado el premio, agradezco a la organización y a la gente que me votó por este reconocimiento. Es hermoso obtener un premio así, ya que los fotógrafos a veces no se nos tienen en cuenta, y que se nos reconozca, es grato», dijo imruso.

El evento que premia a los creadores de contenido cristianos en redes sociales se realizó en el Teatro El Nacional Sancor Seguros, donde asistieron los nominados de cada una de las 66 ternas en las que se distinguió la labor de un gran número de influencers, artistas y generadores de todo tipo de contenido cristiano en plataformas digitales.

La conducción estuvo a cargo de Mimi Ciulla y Mati Chavo y su repercusión fue tal que provocó que algunos nominados viajaran cientos de kilómetros desde diferentes provincias para participar del evento.

