Leónidas Urbina: El actor venezolano presente en HBO Max, Amazon Prime y Netflix

Caracas, diciembre 2021. El actor Leónidas Urbina ha dejado el nombre de Venezuela plasmado -y en alto- en cada uno de los proyectos en los que ha tenido la oportunidad de estar. Todos han sido tan exitosos, que le han permitido llegar a uno de los mejores momentos de su carrera.

Con miras a seguir internacionalizándose, actualmente forma parte del cartel de artistas que representa el reconocido manager cubano, Gabriel Blanco, quien ha posicionado a Marcelo Buquet, Henry Zakka, Roberto Mateos, Alejandro Camacho, Salvador del Solar, y a gran cantidad de actores, actrices y conductores de habla hispana a nivel mundial.

Ser parte de la amplia cartera de artistas representados por Blanco supone un gran logro para Urbina. “Para mí esto representa un reconocimiento, un gran premio que impulsará mi carrera; es la oportunidad perfecta para poder llegar a más lugares y personas del mundo artístico, llevando a lo más alto mi nivel actoral para seguir construyendo mi camino, para que cada nuevo personaje sea especial y los objetivos en esta nueva aventura sean cumplidos”, comenta Leónidas.

Este paso se traduce en expandir su internacionalización y el rumbo hacia donde enfoca su carrera: “Me gusta guardar mis expectativas para que puedan cumplirse, dejando que la naturaleza fluya con la energía oportuna. La verdad es que por ‘algo’ estoy hoy aquí, con las personas que están en mi camino, y por eso siempre lo agradezco, me dejo sorprender, ser y estar”, dice. “Es un honor poder representar varios países desde hace un poco más de dos décadas, y siempre será una hazaña placentera poder trabajar sin fronteras con equipos nacidos en un mismo corazón artístico, que caminan desde un mismo deseo: hacer historia delante y detrás de las cámaras”, agrega Urbina.

Aunque la representación artística con Gabriel Blanco llega en el mejor momento de su carrera, el destacado actor no para. El pasado 28 de octubre se estrenó “Mil colmillos”, de HBO Max, en la que tiene una importante participación. “Es muy emocionante saber que ya pueden disfrutar de esta producción, estoy muy agradecido por ser parte de este maravilloso proyecto donde viví una experiencia realmente única. En ella podrán disfrutar de una sorprendente y original historia”, cuenta el actor.

Leónidas, recordado por su papel de José Antonio Páez en la serie “Bolívar” de Netflix, se ha caracterizado por su gran capacidad para interpretar a la perfección el rol que se le presente. Actualmente se puede disfrutar del gran trabajo del actor como Héctor Lavoe en “El día de mi suerte”, de Amazon Prime: “Fue muy importante para mí lograr interpretar a este majestuoso personaje de Héctor Lavoe. Al principio me costaba creer que podía hacer el personaje, así que me cargué de sus momentos, sus gestos, su tono de voz y viajé en su mundo. Esto me ayudó a entender lo importante del análisis, la observación para entender cómo se puede lograr una interpretación teniendo los archivos de video y audio, me dio para analizarme, observarme y corregirme como ser humano”, finalizó.

