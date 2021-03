Leopoldo López sancionado por ir de Madrid a Galicia saltando las restricciones anti-covid

MADRID,.- En medio de las alarmas sanitarias por la cuarta ola de contagios en la peninsula ibérica, el señor Leopoldo López, autodenominado líder opositor venezolano, fue sancionado por ir de Madrid a Galicia saltando las restricciones anti-covid.

Los funcionarios locales al hacer una barrida rutinaria por los locales que no debería estar recibiendo personas ajenas a la esa ciudad, encontrario en un Bar tres mesas ocupadas, dos por locales y la tercera al precitado López con su mujer, sin tapabocas y violando evidentemente las restricciones impuestas por la comunidad autónoma de Galicia y que consiste básicamente en prohibir el ingreso de ajenos a dicha comunidad.

El colmo de la situación, fue cuando este elemento quiso «chapear» a los funcionarios presentando una documentación con la que según él podría moverse tanto allí cómo «donde le diera la gana». Dichos papeles fueron ignorados y la sanción fue elevada al organismo correspondiente.

El sujeto ha criticado cómo dirigen las situación ante la pandemia en Venezuela y recientemente dijo vía Twitter:

«Venezuela vive el pico más alto de la pandemia, con cifras mucho mayores a las que se atreven a comunicar y todavía evalúan irresponsablemente flexibilizar a la población».

La Policía les solicitó permiso para fotografiar esta documentación pero al parecer el sujeto se mostró agresivo y no quiso dejar que se hiciera la foto respectiva de su documentación. El Cuerpo local ha iniciado la elaboración de un informe, a modo de propuesta de sanción, a la que se adjuntará copia de los documentos esgrimidos por estas parejas.

El expediente será elevado a la Xunta, administración que se encargará de la instrucción y que también deberá finalmente determinar si la documentación presentada por Leopoldo López y sus acompañantes es suficiente para dar por justificada su presencia en Cambados o si, por el contrario, debe confirmarse la imposición de una sanción por falta a la normativa anti-Covid.

NDP.

Leopoldo López sancionado por ir de Madrid a Galicia saltando las restricciones anti-covid was last modified: by

Temas relacionados:

En : Noticias de Europa