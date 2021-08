Novio de la ciclista asesinada: “Les dimos las bicicletas y aún así, nos dispararon”

La delincuencia está desatada, ahora los robos de bicicletas son a diario y a cualquier hora del día, muchas veces terminan de forma fatal cómo sucedió con Stephanie Chiquinquirá Hernández Oduber , a quién unos ladrones le dispararon en la cabeza y a su novio lo dejaron herido.

En Maracaibo, una ciudad en otrora epicentro de la producción petrolera venezolana, en la actualidad se ve desolada, casi sin movilidad por falta de gasolina y la economía de acuerdo a las ONG´s que llevan registro de ello, está en «modo supervivencia» para la gran mayoría de los zulianos.

“Les dimos las bicicletas, todas nuestras pertenecías y aún así, nos dispararon”, fue el primer testimonio que Alejandro Fajardo, novio de Stephanie Chiquinquirá Hernández Oduber (25), le ofreció a los familiares de esta joven que perdió la vida a mano de dos sujetos armados, quienes a eso de las cinco de la mañana de este sábado, interceptaron a la pareja cerca de la estación de servicio de San Jacinto.

La declaración de la víctima que logró sobrevivir al recibir un disparo en una de sus piernas, indica que los dos hombres son unos verdaderos desalmados. A juicio de Fajardo, ellos no opusieron resistencia y pese a ello, accionaron sus armas.

Una de las balas alcanzó a Stephenie en la cabeza y fue fatal. Murió a los pocos minutos.

La pareja había salido de residencias Las Vistas hacia el Puente Sobre el Lago a una rodada de bicicleta, comentaron alguno de los amigos del círculo de ciclistas a la que la joven pertenecía.

Los investigadores del Eje de Investigaciones de Homicidios del Cicpc, se activaron a los pocos minutos de conocer ese terrible suceso. Como es de suponer, no sólo manejan la hipótesis del robo, aunque sea la que cobre mayor fuerza.

Les parece una extrañeza que aunque ya las víctimas se habían despojado de todo lo que poseían para entregárselo a su captores, siempre les dispararon.

Stephanie y Alejandro tenía un futuro promisorio. Ella con su título en licenciada en música, obtenido en la UNICA y él, comunicador social.

Según sus allegados, tenía dos años de noviazgo y eran felices. Esta mañana todo se derrumbó por una acción criminal que las autoridades policiales de la región zuliana tienen la responsabilidad de reducir a su mínima expresión.

Cabe recordar que la autoridad municipal anunció durante la media noche de este domingo 01 de agosto, la captura de los implicados en el robo y asesinato de la joven.

