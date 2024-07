Leslie Rous: La Nueva Estrella de la Salsa Dominicana

Santo Domingo, Rep. Dom.- Leslie Rous, la destacada salsera dominicana, ha cautivado los corazones de los amantes de la música con su voz poderosa y su pasión por la salsa. Con una trayectoria musical en constante ascenso, Leslie ha logrado conquistar a nivel nacional con proyección a nivel internacional.

Homenaje a La Lupe: Un Éxito Inolvidable

En 2020, Leslie Rous rindió homenaje a la legendaria cantante cubana La Lupe con su exitoso tema “Homenaje a La Lupe”. La canción resonó en todo el país y se convirtió en un himno para los amantes de la salsa. Su interpretación magistral y su profundo respeto por la música latina dejaron una huella imborrable. Dicha canción fue producida por el destacado productor dominicano Wilber Taveras.

“Disfrazado de Maluma”: Un Giro Innovador

En 2022, Leslie sorprendió nuevamente con su sencillo “Disfrazado de Maluma”. Esta canción fue producida por Maikin Music y fusiona la esencia de la salsa con toques modernos, creando una experiencia única para los oyentes. La composición estuvo a cargo del exitoso compositor cubano Osmani Espinosa, quien es uno de los más relevantes en los últimos tiempos. El video oficial fue producido por La Oreja Media Grupo bajo la dirección de Christopher Ureña, captura la esencia de la canción y ha sido un éxito en República Dominicana manteniendose en el Top 10 a nivel nacional.

Leslie Rous ha logrado consolidarse como una de las voces más influyentes en la escena salsera en la República Dominicana. Su estilo auténtico y su pasión por la música han resonado con el público. Su canción “Disfrazado de Maluma” se ha convertido en un verdadero hit en República Dominicana, demostrando su impacto duradero en la industria musical.

