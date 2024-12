Leslie Rous Lanza su Nuevo Sencillo «Rata De Dos Patas»

Santo Domingo, Rep. Dom. – Leslie Rous, la talentosa cantante dominicana conocida como La Dama Rumbera, sorprende a sus seguidores con el lanzamiento de su nuevo sencillo «Rata de Dos Patas», una adaptación en salsa del popular tema de Paquita la del Barrio.

Con su característica voz y estilo inigualable, Leslie Rous trae una nueva vida a esta icónica canción. «Rata de Dos Patas» en versión salsa es una propuesta fresca y bailable que, además de mantener su mensaje original, invita a celebrar y empoderarse.

Un Año de Grandes Logros

El 2024 ha sido un año lleno de éxitos para Leslie Rous. Con el lanzamiento de dos sencillos anteriores en homenaje a grandes figuras de la música como La Lupe & Celia Cruz y su representativo género, la salsa, Leslie ha demostrado su versatilidad y talento. Su sencillo «Disfrazada de Maluma» alcanzó los primeros lugares en el chart «Monitor Latino”, consolidándose como una figura prominente en la salsa, un género históricamente dominado por hombres.

Por otro lado, Leslie Rous ha fortalecido su presencia en la industria musical con apariciones en importantes programas de televisión y radio nacionales. Su representante, Rafael López, ha destacado el talento y la capacidad de Leslie para conectarse con el público, asegurando un lugar destacado en el gusto popular.

El nuevo sencillo y video musical «Rata de Dos Patas» ya está disponible en todas las plataformas digitales, incluyendo el canal oficial de YouTube de Leslie Rous, gracias a la distribución de La Oreja Media Group.

