LEYENDAS VENEZOLANAS JOHNNY CECOTTO Y CARLOS LAVADO CAUTIVARON A LA AFICIÓN FRANCESA

Por: Octavio Estrada/Octanopedia/@octano66

El pasado fin de semana 25 y 26 de mayo se desarrolló en el circuito francés de Dijon Prenois una nueva edición de la Copa Moto Leyendas o en su denominación local, Coupes Moto Legendes, evento que congregó a cerca de 1500 motos de competencias de distintas cilindradas y décadas del siglo pasado y que tuvo a la dupla de campeones mundiales venezolanos como una de sus figuras estelares.

El gusto por lo clásico y antiguo, la vocación por rescatar y exhibir piezas mecánicas de colección como si recién hubiesen salido de la fábrica, la admiración a las grandes figuras del deporte motociclista de la velocidad en asfalto, pero sobre todo una cultura centenaria en la que el respeto y la pasión por lo vintage, forman parte de los elementos fundamentales para disfrutar este tipo de encuentros donde volvieron a coincidir los caraqueños Cecotto y Lavado, junto al campeonísimo Giacomo Agostini así como una gran cantidad de centauros locales que fueron protagonistas en velocidad y endurance, también conocida como resistencia.

Tanto Johnny como Carlos, al igual que el italiano Agostini y el francés Christian Sarron, formaron parte del Yamaha Racing Heritage Club (YRHC), aunque en esta ocasión el bigotudo doble campeón mundial de 250cc de 1983 y 1986 completó unas vueltas de exhibición sobre una Honda NSR 500cc de mediados de los años 80. Incluso Carlos Alberto Lavado Jones festejó el sábado su cumpleaños 68, mientras el domingo fue el turno del galo Eric Saul, todo un personaje que compitió en los mundiales a fines de los 70 y los años 80, por lo que los organizadores les brindaron un homenaje especial con pastel incluido.

El clima a lo largo del fin de semana fue cambiante, al fluctuar de impecables cielos despejados a oscuras nubes de lluvia con bajas temperaturas, lo que no impidió a los miles de asistentes compartir con sus ídolos, sacándose fotos, pidiéndoles autógrafos, como también admirar las motos tanto en el área de pits como en las vueltas que completaron en la pista.

